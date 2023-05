RECENZE: Lego 2K Drive jsou fajn závody, škoda nenažranosti vydavatele

Vždycky zamrzí, když se mi pod ruce dostane v jádru velmi dobrá hra, kterou kazí různé nedodělky nebo hloupá rozhodnutí vydavatele. Do této kategorie naneštěstí patří i právě recenzovaná závodní arkáda Lego 2K Drive. V jádru je to totiž velmi dobrá hra.

Vezměte si otevřený svět festivalových závodů Forza Horizon, řízněte to měněním vozítek v závislosti na povrchu podle Sonic & All-Stars Racing Transformed a okořeňte akčním zápolením ve stylu Mario Kart. Máte? Výborně, výsledek tematicky ukotvěte ve světě Lega a je tu Lego 2K Drive.

Zpočátku jsme byli se synem hodně nadšení. Herní svět si totiž můžete křižovat úplně podle libosti. Když vjedete do vody, vozítko se okamžitě promění v loď a vy plynule pokračujete dál. Později se přidá možnost plachtit i ve vzduchu. Požitek z jízdy umocňuje řada objektů, které se při kontaktu s vaším vozem rozpadnou na kostičky. Tady se tvůrci jasně inspirovali Forzou Horizon, takže i zde vás čeká uspokojivé ničení různých plůtků.

Stát se šampionem

V herním světě se nachází řada aktivit a sběratelských předmětů, přičemž prim hraje závodění. Nejlepší je pustit se do několikahodinového příběhového režimu, v rámci nějž vám hra vysvětlí ovládání, získáte herní měnu a otevřete si řadu vozítek a dalších prvků, včetně perků, kterými lze upravit vlastnosti stroje.

Příběh se nese v klasicky odlehčeném duchu Lego her, nicméně většina českých dětí si ho tolik neužije, protože chybí česká lokalizace. Pro dospělé je to spíš nuda, najedou se ovšem momentky, které pobaví. Vizuální podání je mnohem zajímavější – na hráče čeká řada bizarních soupeřů, kteří se před každou výzvou krátce představí.

Lego 2k Drive začíná v malé startovní startovní zóně Turbo Acres, postupně navštívíme písečné pláně Big Butte, farmářský / hornatý Prospecto Valley a strašidelný Hauntsborough. Lokace nejsou propojené, je třeba použít rychlé cestování pomocí sítí garáží. Všechny biomy jsou opravdu hezky navržené, krásně barevné a je radost je nějakou chvíli prozkoumávat.

Bohužel i relativně krátkému příběhovému režimu se nevyhnula hluchá místa. Hra vás v určitém momentu vyzve, abyste získali určitý level, a vy se tak musíte pustit do plnění vedlejších úkolů.

Je tu pár pěkných miniher, v nichž například bráníte místa před invazí mimozemských robotů či zachraňujete obyvatele před zombíky. Nebo úkoly, v nichž máte projet na čas zaminovanou tratí či něco někam doručit. Není to přitom vůbec špatné, jen si myslím, že tvůrci mohli tyto aktivity lépe naservírovat než pobídkou k malému grindu.

Jízdní model je čistě arkádový a myslím, že každému rychle přejde do krve. Připravte se na jízdu ve smyku, rychlé otočky a během závodů i různé power-upy jako jsou rakety, dočasná nezranitelnost či teleport. AI protivníků kolísá a opírá se o klasický mechanismus rubber banding. V podstatě tak záleží na tom, abyste zajeli co možná nejlépe poslední kolo a neudělali kiks v poslední zatáčce. U nejlehčích závodů mám navíc pocit, že hra v závěru hráčům pomáhá. Každopádně úplně dobrý dojem z toho nemám.

Problém je, že úvodní nadšení z volnosti a hravého projíždění herního světa vyprchá snad až příliš rychle. Chtělo by to ještě něco navíc a určitě alespoň ještě další biom.

Silnou stránkou hry je každopádně tvorba vlastních vozítek, které si můžete postavit dílek po dílku. Na ovladači to je docela fuška, respektive zabere to relativně dost času, ale dá se to. Lidé vytvářejí opravdu velmi pěkné kreace, ale nevypadá to, že by je šlo aktuálně sdílet, což je škoda.

Zbytečná a agresivní monetizace

Vydavatel Lego 2K Drive se okamžitě po vydán ocitl pod palbou kvůli mikrotransakcím. A za mě tedy právem. Ačkoliv můžete herní obchod vynechat, dává přece smysl, že si za peníze vydělané hraním budete chtít něco koupit. V nabídce ovšem zjistíte, že po dokončení kampaně máte peníze zhruba na dvě auta.

Odměny v rámci kampaně jsou (při prvním splnění) přitom výrazně štědřejší, než následné klasické závody, kdy za první místo berete 25 peněz. Auto ovšem stojí třeba čtrnáct tisíc peněz. Tvůrci tak předpokládají, že děti budou chtít nějaké cool kreace a překecávat rodiče ke koupi herní měny.

Tím to ovšem nekončí. Hra dále plánuje Drive Pass s bezplatnou i placenou částí. Roční se čtyřmi sezonami vyjde na 1049 korun, předobjednávka první sezony mi v obchodě ukazuje cenovku 249 korun. Hra se přitom prodává za plnou palbu, toto není free 2 play záležitost.

Poslední poznámka k monetizaci se týká verze pro xbox. Hra totiž v základu nepodporuje funkci smart delivery, díky níž vždy hrajete tu nejlepší dostupnou verzi. Trochu mě překvapilo, když se mi na Xboxu Series X spustila verze pro Xbox One. Následné zkoumání ukázalo, že mám zkrátka verzi pro tuto starou konzoli a nedá se s tím nic dělat. Existuje edice nazvaná „Cross-Gen Standard Edition“. Je ovšem dražší než „obyčejná“ standardní edice. Next-gen upgrade přitom nelze koupit ani samostatně.

Mrzí mě to, ale Lego 2K Drive je zkrátka těžce promarněný potenciál. Hra je v základu dobře hratelná a kdyby se jí dostalo takové péče, jakou například Nintendo věnovalo poslední Zeldě (byla hotová víc než rok před vydáním, čas věnovali ladění detailů), mohl to být jasný letní hit. Tak třeba příště.