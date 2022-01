Nové Lego Star Wars budou největší hrou v sérii, vývoj byl náročný

Nejprve ta dobrá zpráva. Po mnoha odkladech již brzy dostaneme novou Lego hru na motivy Hvězdných válek. Předlohou tentokrát bude celá sága Skywalkerů, tedy všech devět filmů hlavní série, takže půjde o obsahově nejnabitější Lego hru vůbec. A že jich už bylo!

Mnohem větší část hry se tentokrát bude odehrávat ve vesmíru.

Hráči už nebudou muset jen sledovat příběhovou linku, ale klidně se budou moct potulovat po Galaxii, jak se jim zlíbí. Spoustu prostoru dostanou nově i vesmírné souboje, takže pokud vás snad omrzí máchat laserovými meči, klidně můžete nasednout do Millenium Falcona a odreagovat se střílením Tie Fighterů.

Na výběr bude přes tři sta hratelných postaviček, některé z nich pak půjde ještě vylepšovat pomocí hledání speciálních kostek. Zajímavou novinkou může být i tzv. mumlavý mód, který nahradí všechny dialogy bezobsažným žvatláním, což asi oceníte při hraní s menšími potomky.

Tou špatnou zprávou je ovšem fakt, že hra zřejmě bude sloužit jako další odstrašující případ toho, jak nemá vypadat vývoj softwaru. Zároveň s trailerem totiž na veřejnost prosákly informace o tom, že zaměstnanci firmy museli dlouhodobě crunchovat (viz náš článek) i osmdesát hodin týdně. Na vině jsou především špatná manažerská rozhodnutí, jako je volba nevhodného enginu nebo neustálé přidávání nových funkcionalit. Magazín Polygon v obsáhlém článku přináší svědectví mnoha současných i bývalých zaměstnanců studia TT Games, kteří podrobně popsali depresivní atmsoféru v týmu. V posledních měsících se ovšem prý jejich situace zlepšuje.

Pokud vám nevadí, že kvůli vašemu pobavení někteří lidé neviděli své rodiny několik dní v kuse, aniž by za to byli adekvátně zaplaceni, můžete se těšit na 14. dubna, kdy Lego Star Wars: The Skywalker Saga vychází na PC, Nintendo Switch, playstationy a xboxy.