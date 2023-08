Nejdražší kartičku Magicu našel skladník, obratem ji prodal za 50 milionů

Jako výherce v loterii se musí cítit mladý Kanaďan Brook Trafton, kterému koupě doplňkového rozšíření do oblíbené sběratelské hry Magic The Gathering doslova změnila život. Nalezl v ní totiž vůbec nejvzácnější kartu, která v třicetileté historii této hry vznikla, samotný Prsten moci ze světa Pána prstenů.

Brookovi nelze nefandit, jeho upřímná radost je až nakažlivá.

Ten byl vyroben v rámci speciální propagační akce v jediném exempláři a ještě než byl nalezen, odhadla autorizační agentura PSA jeho cenu na dva miliony dolarů.

Šťastným nálezcem nakonec není žádný ze zbohatlických youtuberů nebo pragmatických odborníků, kteří v posledním měsíci skupovali všechny dostupné balíčky karet ve velkém, ale „obyčejný člověk od vedle“. Brook Trafton pracuje jako řidič vysokozdvižného vozíku v malé prodejně a Magic hraje čistě pro zábavu. Nález vzácného artefaktu mu však bez nejmenšího přehánění změní život.

Samotná karta je velmi silná, vzhledem k její ceně se však nepředpokládá, že by s ní někdo někdy skutečně hrál.

Jakoby snad už toho štěstí neměl dost, ještě se při prodeji karty setkal se svým oblíbeným zpěvákem Post Malonem. Ten je sám velikým fandou hry a Brookovi za kartičku dal 2,2 milionu dolarů (cca 48 milionů korun).

„Splnil se mi sen, setkání s Postem Malonem a to, že si ode mě koupil kartu Jednoho prstenu, je doslova okamžik jako z pohádky,“ neskrýval šťastný nálezce své nadšení.

Pokud byste však čekali, že dal okamžitě výpověď a do konce života si bude užívat nečekaně nabyté bohatství, byli byste na omylu. Brook totiž zůstává oběma nohama na zemi a televizní stanici CBC prozradil, že peníze hodlá investovat. Než vymyslí, co se svým životem dál, bude prý i nadále chodit na „osmičky“ do práce.