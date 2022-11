Kostičkový ráj konečně i v Praze. Lego otevřelo svůj první oficiální obchod

Nový Legostore není jen obchod, je to i herna, říká Adriana Jahňáková, generální ředitelka společnosti Lego pro Českou a Slovenskou republiku Je rozdíl, jak si hrají české děti a jak si hrají děti jinde ve světě?

Naše studie z minulého roku, které se zúčastnilo až 33 tisíc lidí, včetně českých respondentů, velké rozdíly neukazuje. Všichni rodiče chtějí to stejné, chtějí, aby se jejich děti rozvíjely, aby byly šťastné a aby rozvíjely kreativitu a představivost, lépe komunikovaly a budovaly svou sebedůvěru. Co se týká dětí, tak české děti si více hrají třeba s Lego Friends či City, což jsou typické obrázky z reálného života, se zachranáři, obchody a tak dále. Nejprodávanější produkty v Česku jsou pak traktory a různé stavební stroje, ty se například v Americe zase tolik neprodávají. Jaké očekáváte Vánoce?

Tak samozřejmě žijeme v kontextu dnešní reality, kdy to není jednoduché, ale podle našeho průzkumu rodiče šidit děti na dárcích nebudou. Mnozí z nich budou letos možná kupovat levnější dárky, ale více kusů. Na dětech však oslovení rodiče šetřit nebudou a odřeknou si spíše něco jiného. Budou se tedy prodávat spíše ty menší stavebnice?

To bych úplně neřekla, budou se určitě kupovat i ty větší stavebnice. Není to totiž dárek jen na pár dní. Univerzálnost Lega je v tomto neuvěřitelná a děti se ke stavebnicím vrací celý rok. Nejdříve svůj model postaví podle návodu a pak zapojí svoji představivost a postaví nový model. A to je na této stavebnici prostě geniální. Hodně se prodává na internetu online. Přesto počítáte s tím, že do tohoto obchodu bude chodit hodně dětí i dospělých?

Ano, protože tato prodejna není jen obchod, je to herna. Kdokoliv přijde, ať malý stavitel, nebo dospělý, uvidí největší výběr stavebnic, ale uvidí i ty unikátní možnosti. Postaví si vlastní minifigurku, kterou nikde jinde nemají, naváží si půl kila svých vlastních kostiček, z kterých postaví svůj svět. Je tu i interaktivní stoleček, u kterého si kdokoliv může stavět cokoliv chce, jak dlouho chce. A pak je tu ten krásný 3D model. Lego nejsou už jen kostičky, ale jsou propojené s mobilem, mnohdy jezdí či mluví. Jaký je vývoj této značky?

My se samozřejmě snažíme držet krok s trendy a víme, co dnešní děti baví. Nejlepším příkladem spojení je Lego Super Mario. Interaktivní postavička Maria mluví, vydává zvuky, ale zároveň překonává nástrahy v kostičkové dráze. Je to takový mix digitálu, kde je středobodem kostička. Jak se brání Lego proti napodobeninám stavebnic, které se na trhu objevují?

Pro nás je vždycky prioritou kvalita produktu, a proto je pro nás samozřejmě důležité, aby ji spotřebitel dostal, nechceme ho zklamat. Pokud však někdo porušuje naše práva, kazí naše dobré jméno, jednoznačně konáme. Máme desítky případů, kde u mnohých rozumnou domluvou docílíme, aby se nekonalo klamání spotřebitele. Ovšem nebojíme se jít až k soudu.