I výrobcům hraček na planetě záleží. Barbie zezelenala, stejně jako lego

Nyní si můžete koupit autíčko Tesla Roadster od Matchboxu vyrobené z 99 procent z recyklovaných materiálů, navíc je hračka certifikována jako uhlíkově neutrální, hlásí společnost Mattel. Jeho zbrusu nová Barbie je zase vyrobena z recyklovaného plastového odpadu, který se sbírá v Mexiku dřív, než stačí znečistit Tichý oceán. Ve stavebnici Mega Bloks Build & Learn Eco House mohou zase batolata celého světa instalovat na své stavby solární panely vyrobené z rostlinného plastu. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Hračky, které prodává společnost Mattel Inc., jsou středobodem podnikatelských počinů celosvětového hračkářského gigantu, jehož hodnota dosahuje 104 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč). I on se, stejně jako mnoho dalších, snaží učinit své převážně plastové výrobky udržitelnějšími.

Nelení ale ani konkurenční společnost Hasbro Inc. Ta již loni oznámila, že hračka dříve známá jako Pan Brambůrek bude do konce roku 2024 vyrobena celá z rostlinných nebo obnovitelných materiálů.

Společnost Lego Group zase vyrábí některé doplňky ke stavebnicím z plastu získávaného z brazilské cukrové třtiny. Experimentuje také s přeměnou recyklovaných plastových láhví na své oblíbené kostky.

Bez udržitelnosti ani ránu

„Myslím, že jsme se dostali do bodu zlomu,“ říká Pamela Gill-Alabasterová, vedoucí oddělení globální udržitelnosti společnosti Mattel. Cituje průzkumy, podle nichž téměř 80 procent rodičů nyní považuje udržitelnost hraček za důležitou. „Myslíme si, že tak je to správně, ale nyní je řada na spotřebitelích,“ dodává. Její společnost nyní nabízí více než tři desítky hraček, které označuje za zcela udržitelné. V roce 2020 to přitom byly pouhé čtyři. Firma se zavázala, že do konce desetiletí bude celá její produktová řada vyrobena ze 100procentně recyklovaných, recyklovatelných nebo plastech založených na biologickém základě.

Nová generace autíčka Matchbox je vyrobena téměř kompletně z recyklovaných materiálů. (27. dubna 2021)

Podle studie z roku 2021 zveřejněné v časopise Environment International zakoupí průměrná západní domácnost ročně 18,3 kilogramu plastových hraček. Přechod na nové materiály tak nebude snadný ani levný. Výroba hraček z biologického nebo recyklovaného plastu představuje pro producenty značnou výrobní výzvu. Zařízení i výrobní procesy se musí pro tyto nové materiály přenastavit. Udržitelných pryskyřic pro výrobu ekologičtějších hraček je na světě momentálně také nedostatek, a to vyvolává růst cen takových výrobků. „Mnoho společností se zavazuje k používání udržitelných plastů, takže existuje obrovská poptávka, ale zatím jen omezená nabídka,“ říká Gill-Alabasterová z Mattelu.

Barbie miluje oceán

Vliv hračkářského průmyslu na znečištění oceánů plasty však zůstává stále nejasný. Zpráva Programu OSN pro životní prostředí z roku 2014 zjistila, že nejintenzivněji se plasty ve spotřebitelských výrobcích používají právě v hračkách, kde na každý milion dolarů příjmů připadá 48 milionů tun vyprodukovaného plastu.

„Nová generace rodičů požaduje udržitelné hračky, to znamená, že výrobci nemají jinou možnost než nadobro opustit plasty na bázi ropy,“ říká Juli Lennettová, analytička hračkářského průmyslu ve společnosti NPD Group. „Lidé si myslí, že je důležité, aby hračka, značka nebo společnost byla udržitelná nebo ekologická, ale co to vlastně znamená ve skutečnosti, je matoucí,“ dodává. Podle ní má v tomto směru hračkářský průmysl před sebou ještě dlouhou cestu vzdělávání spotřebitelů. „Dokonce i já jsem z toho zmatená,“ přiznává analytička.

Plasty z oceánu dnes tvoří 90 procent materiálu použitého na výrobu nové panenky Barbie Loves the Ocean od Mattela. Tento materiál se sbírá v okruhu padesáti kilometrů z vodních toků v regionech, kde nejsou vybudována zařízení na zpracování odpadu. „Nová Barbie se tak zrodila z plastu mexických vod,“ říká Gill-Alabasterová.

Džungle kompenzací

Také cesta k udržitelnosti pro teslu od Matchboxu se zdá být poměrně přímočará. Podle společnosti je 62,1 procenta hračky vyrobeno z recyklovaného zinku, 36,9 procenta z recyklovaného plastu a zbývající 1 procento z nerezové oceli. Také obal hračky je vyroben z recyklovaných materiálů a její krabička na biologické bázi je podle společnosti Mattel dokonce kompostovatelná dokonce i v domácích podmínkách.

Propagace autíčka i stavebnice Mega Bloks coby uhlíkově neutrálních však uvádí mnoho rodičů do džungle světa uhlíkových kompenzací. Stavebnice sice obsahují směs plastů získaných z cukrové třtiny, ale také z fosilních paliv. Společnost Mattell proto zakoupila necelých 500 tun uhlíkových kompenzací výměnou za lesnické projekty v kanadské Britské Kolumbii. Zpráva generálního auditora Britské Kolumbie však zpochybnila platnost těchto kompenzací již v roce 2013, když tvrdila, že les by chránila i bez ohledu na prodej uhlíkových povolenek. „Termín uhlíkově neutrální byl jen snadný způsob, jak lidem sdělit, že tento výrobek je lepší pro planetu,“ přiznává Gill-Alabasterová.

„Nešlo jen o to, že jsme koupili uhlíkové kompenzace, ale že jsme výrobek skutečně vyrobili z lepšího materiálu. Hračky jsou podle ní navržené tak, aby pomáhaly učit děti ekologickému chování prostřednictvím herních vzorů, jako je třídění odpadu, bezemisní doprava anebo třeba ochrana včel. Společnost Mattel nezveřejnila cenu, kterou za kompenzace zaplatila. Odborníci tvrdí, že se obvykle prodávají za 5 až 6 dolarů za tunu. To by znamenalo, že náklady společnosti Mattel na kompenzaci emisí skleníkových plynů ze stavebnice Mega Bloks činily 2 500 až 3 000 dolarů (63–76 tisíc korun).

V moři až tisíc let

Zatím není jasné, zda přechod na udržitelnější materiály pomůže snížit znečištění moří. Studie z roku 2020 publikovaná v časopise Environmental Pollution analyzovala kostky lega vyplavené na břeh ve Velké Británii po desetiletích strávených v moři. Vědci zjistili, že mohou v oceánu přežít až 1 300 let, než se zcela rozloží. Podle téže studie mohly v 70. a 80. letech 20. století skončit v oceánu až dva miliony takových kostiček lega poté, co je malé děti třeba nechtěně spláchnou do záchodu.

„Je třeba provést další výzkum dopadu plastů na bázi biologických materiálů na mořské ekosystémy,“ říká Andrew Turner, hlavní autor studie a docent environmentálních věd na plymouthské univerzitě. „Pokud se do moře dostane i standardní kostku lega, předpokládám, že i ta vyrobená z biopolymeru může skončit stejně,“ říká. Podle společnosti Lego není plast na rostlinné bázi používaný k výrobě kostek biologicky rozložitelný. Má to svůj důvod: společnost chce, aby hračky byly trvanlivé. To podle Turnera znamená, že by ekologické kostky stavebnice mohly zůstat v oceánu stejně dlouho jako ty standardní. „Dovedu si představit, že jakmile dostanou do oceánu, pobudou tam jistě nějakou dobu,“ říká vědec.

Mattel tvrdí, že se snaží udržet staré hračky mimo životní prostředí. K tomu má sloužit i jeho program PlayBack, který umožňuje zákazníkům v Kanadě, Francii, Německu, Velké Británii a USA vrátit její výrobky společnosti k opětovnému použití nebo recyklaci. „Naší konečnou nadějí a cílem je, že materiál získaný z tohoto programu budeme moci v budoucnu využít při výrobě hraček,“ uzavírá podle Bloombergu Gill-Alabasterová z Mattelu.