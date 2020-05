Home office už natrvalo. Někde doma zůstane nastálo i polovina lidí

Zuckerberg svůj plán oznámil ve čtvrtek, během živého vysílání na Facebooku. Upřesnil přitom, že společnost po 1. lednu příštího roku upraví mzdu pracovníkům podle nákladů na živobytí v místě, kde budou bydlet.



Práci z domova firma nejprve nabídne zkušeným a výkonným pracovníkům ve Spojených státech, jimž to schválí jejich nadřízený. Od letošního července bude pak tato možnost nabízena i některým nově přijatým lidem.

„Širší možnosti náboru nových lidí, ze začátku hlavně napříč Spojenými státy a Kanadou, přiláká mnoho nových talentů, které by předtím nezvažovaly stěhování do velkého města,“ řekl Zuckerberg. Facebook ještě donedávna vyplácel novým zaměstnancům bonus až do výše 15 tisíc dolarů za to, že budou žít v okruhu 16 kilometrů od svého pracoviště.



Kanceláře Facebook plánuje znovu otevřít od července, ale pouze na čtvrtinovou kapacitu, aby šlo dodržovat požadované rozestupy. Lidé budou muset mít roušku a podstupovat měření tělesné teploty, což podle odhadů řadu z nich přiměje k tomu, aby využívali spíše práci z domova. Facebook má více než 48 tisíc zaměstnanců, kteří pracují ve zhruba 70 kancelářských objektech po celém světě.



Podobně jako ostatní kancelářští pracovníci, také zaměstnanci Facebooku pracují od března kvůli pandemii z domu. „Báli jsme se, že se naše produktivita propadne, ale nestalo se tak. Jsme minimálně natolik produktivní jako předtím, někteří lidé vykazují naopak vyšší produktivitu,“ řekl šéf Facebooku agentuře Bloomberg.

Zaměstnanci Twitteru se už možná nevrátí

Zuckerbergovo rozhodnutí ponechat zaměstnance doma i po skončení krize potvrzuje trend změn, které Silicon Valley v důsledku pandemie zažívá. Největší společnosti zde byly doposud vybudovány na základech společné práce ve fyzické blízkosti, poznamenal server The Verge.

Nyní však velké technologické firmy výrazně rozšiřují možnosti svých zaměstnanců při práci z domova. Vzhledem k tomu, že drtivou většinu jejich provozních činností lze provádět na počítači, má toto odvětví k plošnému zavádění home office našlápnuto lépe než ostatní.

Zřejmě nejdál zatím zašla sociální síť Twitter, která minulý týden povolila všem svým pracovníkům, jejichž náplň práce to umožňuje, aby zůstali pracovat z domu už napořád. Kdo bude chtít, bude moci nadále využívat kancelář, společnost je však nehodlá otevřít dříve než v září.

Šéf společnosti Alphabet (mateřská firma vyhledávače Google) Sundar Pichai svým zaměstnancům sdělil, že budou z domova pracovat minimálně do října, pravděpodobněji však do konce letošního roku. Do října budou na home office také lidé z Microsoftu, či management Amazonu.