Méně lidí, ale v kanceláři. Home office neznamená konec tradičních pracovišť

„Že nebudou kanceláře potřeba, jsem slyšel už dávno a nikdy se to nestalo. Je rozdíl mezi praktikováním home office několik týdnů a nastálo. Nemáme všichni byt 5+1 s pracovnou a je to náročné, i co se týče sociálního kontaktu,“ myslí si šéf Penta Real Estate Petr Palička.

Tlak na práci z domova je nicméně enormní. Sociální síť Twitter v úterý povolila zaměstnancům, u nichž to je možné, aby zůstali doma napořád. Své kanceláře Twitter neotevře dříve než v září. Až tak učiní, pracovníci budou moci nadále využívat home office.

Také zaměstnanci konkurenčního Facebooku budou zřejmě pracovat na dálku déle, než původně očekávali. Firma jim dá tuto možnost do konce letošního roku.

Sundar Pichai, výkonný ředitel společnosti Alphabet, jež je mateřskou společností vyhledávače Google, zase minulý týden zaměstnancům sdělil, ať se připraví, že budou pracovat na dálku minimálně do října, pravděpodobněji však do konce roku. Informovala o tom agentura Bloomberg. Zůstat doma až do října mohou i lidé z Microsoftu a „kancelářští“ zaměstnanci Amazonu.

Méně kanceláří, více peněz?

„Tento způsob uvažování se jednoznačně projevuje i u nás. Máme informace, že některé společnosti, které sídlí v plně klimatizovaných open space kancelářích, tedy zejména nadnárodní korporace, zatím nechávají zaměstnance pracovat plně z domova z toho důvodu, že primárně řeší, jak zajistit v těchto podmínkách jejich bezpečnost,“ popisuje Michal Novák z portálu Profesia.cz.

Jiným příkladem jsou podle něj malé firmy, které si kvůli krizi uvědomily, že mohou fungovat i v jiném režimu a nájem kancelářských prostor je finančně zbytečně zatěžuje. „Řada firem zřejmě pochopí, že částečná práce z domova může ušetřit mnoho peněz za kanceláře a jejich vybavení. Navíc lidé ušetří čas na dojíždění,“ potvrzuje Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.

Poptávku po kancelářských prostorech nicméně mohou v blízké budoucnosti udržet nové hygienické normy. V kancelářích totiž zřejmě nebude sedět tolik lidí jako předtím.

„Počet osob na metr čtvereční se bude nejspíš snižovat, tak aby mezi zaměstnanci byly dostatečné rozestupy. Velikost pronajímaných prostor to tedy pravděpodobně nijak výrazně neovlivní, stejně tak poptávku po nových,“ uvádí Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor společnosti Cushman & Wakefield.

Domácí pokles produktivity

„Trh s kancelářemi vstoupil do krize v dobré kondici,“ říká Štěpán Šatoplet, jenž zastává stejnou pozici v realitně-poradenské firmě JLL. „Poptávka nevymizela, pouze se kvůli nouzovému stavu celý proces pronajímání zpomalil. Nepředpokládáme, že by v nejbližších měsících mělo dojít k výraznému nárůstu neobsazenosti,“ dodává.

Někteří odborníci také varují, že se plošný přechod na home office může podepsat na produktivitě pracovníků. Poradenská společnost Moore Czech Republic ji v březnu a dubnu mapovala mezi svými klienty.

„Během března klesla produktivita zaměstnanců zhruba o desetinu. Navzdory očekávání, že si zaměstnanci i v domácím prostředí postupně zvyknou na standardní pracovní režim, efektivita v dubnu nadále klesala, a to v průměru o třetinu oproti běžnému stavu,“ uvedl partner společnosti Petr Kymlička. Firma produktivitu měřila na základě délky plnění běžných úkolů.