Další velká ztráta pro Boeing. Saúdové raději než 737 MAX koupí airbusy

Kromě původních třiceti boeingů plánovaly aerolinky v budoucnu podle smlouvy pravděpodobně nakoupit ještě dalších dvacet letadel 737 MAX. Teď, po půl roce, však raději sáhnou po airbusech.

Boeing tvrdí, že rozhodnutí chápe. Flyadeal totiž chtěl s novými letadly začít létat začátkem příštího roku, ale to americký výrobce prozatím nemůže slíbit. „Přejeme týmu Flyadealu všechno nejlepší a doufáme, že jejich flotilu a potřeby podpoříme v budoucnosti,“ citovala Boeing agentura Bloomberg.



Přestože po uzemnění Boeingů 737 MAX začaly o zrušení objednávek na tento typ letadla mnohé společnosti, jen málo těch velkých tak doopravdy učinilo.



První byl v březnu těsně po tragické nehodě v Etiopii indonéský národní dopravce Garuda Indonesia. „Po posledních událostech a zvýšeným obavám našich zákazníků jsme v letadla ztratili důvěru,“ řekl tehdy šéf tamních aerolinek I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. (více zde)



Rána finanční i reputační

Pro Boeing je tak zrušení objednávky společnosti Flyadeal, která je dceřinou společností Saudi Arabian Airlines, velkou ranou. A to nejen finanční. Jen totiž potvrzuje, jak špatná je momentálně reputace Boeingu.



Důvěra ve firmu se snižuje každým dnem, který letadla 737 MAX stráví na zemi. Po dvou haváriích způsobených špatně fungujícím systémem MCAS navíc jak evropské, tak americké úřady nařídily kompletní kontroly letounů.



Ty přitom objevují i další problémy, které 737 MAX mají. Koncem června americký Federální úřad pro letectví odhalil potíže s výškovým stabilizátorem, v pondělí pak Evropský úřad pro bezpečnost v letectví zjistil, že letadlu špatně funguje autopilot (více zde). Ani jedna z vad přitom podle úřadů nesouvisí s výše zmíněnými nehodami.



Nejasná budoucnost

Prozatím není jasné, kdy by se letadla 737 MAX měla vrátit zpátky do vzduchu. Americká televize CNN předpokládá, že se uzemnění protáhne až do příštího roku.

S tím ale nesouhlasí například International Airlines Group, pod kterou patří třeba British Airways. Na Paris Air Show si totiž objednala dvě stě letounů 737 MAX. „Věříme, že se vrátí do služby v průběhu příštích několika měsíců,“ citovala BBC jejího šéfa Willieho Walshe.

Boeingu kromě nedostatku zakázek hrozí i to, že se aerolinky přihlásí o odškodnění. Mohlo by se vyšplhat do několikamiliardových částek. Firma pak navíc slíbila, že rodinám obětí havárií v Indonésii a Etiopii pošle odškodnění 100 milionů dolarů (v přepočtu přes dvě miliardy korun).