Boeing údajně omezuje fyzické testy nových letadel, navzdory krizi 737 Max

Boeing momentálně zahajuje celoroční testovací proces svého prototypu 777X. Jeho inženýři ale omezí testování ve vzduchu a nahradí jej počítačovými modely, jež letové podmínky simulují. Výsledky pak budou prezentovat americkému leteckému regulátorovi FAA (Federal Aviation Administration), uvedla agentura Reuters s odkazem na dva lidi, jež jsou s postupem obeznámeni.

Nový model letadla by tak měl získat certifikaci i na základě těchto výsledků. Agentura ale nezjistila, kdy se výrobce rozhodl fyzické testy omezit, ani to, do jaké míry by měly být v rámci testování letounů 777X redukovány.



Podle tří nejmenovaných zdrojů Reuters, včetně jednoho úředníka FAA, vyvíjí Boeing technologii, která by měla nahradit nákladné fyzické bezpečnostní testy, které se prováděly několik desetiletí. Mezi ně patří například strojové ohýbání křídel do extrémních úhlů nebo zátěžové testy trupu. Počítačové modely by měly tyto testy zcela nahradit při vývoji nového modelu letadla, jehož interní název je zatím Boeing NMA (New Midsize Aircraft – nové letadlo střední velikosti, pozn. red.) Využití těchto modelů by totiž značně snížilo náklady na vývoj letadel.



Boeing věří, že se bez fyzických testů obejde

Mluvčí Boeingu Paul Bergman strategii testování komentovat odmítl. Uvedl pouze, že Boeing „spolupracuje s vládou na probíhajících nezávislých šetřeních a zřídil nový výbor, který koncové návrhy a certifikační procesy prozkoumává“.

Na dotaz, zda regulátor FAA Boeingu povolí zrušení řady fyzických testů, reagoval jeho mluvčí Lynn Lunford slovy, že se „rozhoduje případ od případu na základě dat a mnohaletých zkušeností s certifikací letadel“. Pět zainteresovaných zdrojů agentuře Reuters potvrdilo, že společnost Boeing věří, že nová technologie v kombinaci s desítkami let zkušeností s testováním učinila některé fyzické testy zbytečnými.

Nová strategie Boeingu však přichází v době, kdy FAA společně s dalšími světovými odborníky zkoumá, zda jsou postupy výrobce letecké techniky skutečně v pořádku. Během posledního roku totiž došlo ke dvěma zřícením letadel Boeing 737 Max, které si vyžádaly životy stovek lidí. K nehodám zřejmě došlo kvůli chybě v softwaru letadla.

Po těchto tragédiích byla letadla 737 Max po celém světě uzemněna. Boeing v polovině března také přerušil dodávky strojů tohoto typu zákazníkům. Začátkem dubna pak společnost oznámila, že se rozhodla dočasně snížit tempo výroby těchto letounů téměř o pětinu na 42 měsíčně. Kdy se uzemněné letouny vrátí na oblohu, zatím není jasné.