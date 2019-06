Druhý měsíc bez zakázek. Aerolinky přestaly objednávat letadla Boeing

Již v březnu letošního roku si v Boeingu nikdo neobjednal problémový stroj 737 Max. Společnost však v tomto měsíci stále přijímala nové zakázky na oblíbené modely 787 Dreamliner či 777. V dubnu a květnu už Boeing nezískal jedinou zakázku na nové letadlo.

Propadl se také odbyt hotových letadel. Boeing v květnu dodal zákazníkům 30 komečních letounů, což je v meziročním srovnání o 56 procent méně. Firma v úterý uvedla, že je to důsledek přerušení dodávek letounů 737 Max po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii.

Provoz letounů Boeing 737 Max byl po těchto nehodách po celém světě pozastaven a stále není jasné, kdy by se uzemněná letadla mohla vrátit na oblohu. Kromě toho se však Boeing potýká i se značným množstvím předchozích objednávek, které v současnosti nedokáže vyřídit.

CNN uvádí, že jich je zhruba 5 000, což je dalším důvodem proč do společnosti nové objednávky nepřicházejí. A to přesto, že stovky nevyřízených objednávek už Boeing v minulých měsících smazal, kvůli zastavení provozu indických aerolinek Jet Airways. Výsledkem je, že čistý přírůstek nových zakázek se letos propadl do mínusu, uvedla agentura Reuters.

.S rušením předchozích objednávek se potýká i největší konkurent Boeingu, evorpský Airbus. Ten v dubnu získal 67 nových zakázek, ale 125 předchozích musel stornovat. Ve statistice dodávek hotových strojů si však ve srovnání s minulým rokem polepšil. V květnu dodal zákazníkům 81 letadel, což bylo o 59 procent více než před rokem, informovala agentura Reuters.

Boeing 737 Max společnosti Ethiopian Airlines se letos 10. března zřítil krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo nepřežil. Stejný stroj měl nehodu loni v říjnu, kdy letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky havarovalo krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy neštěstí nikdo nepřežil.

Po těchto nehodách byla letadla 737 Max po celém světě uzemněna. Boeing v polovině března také přerušil dodávky strojů 737 Max zákazníkům. Začátkem dubna pak oznámil, že se rozhodl dočasně snížit tempo výroby těchto letounů téměř o pětinu na 42 strojů měsíčně.