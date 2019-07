Boeing bude uzemněný i na Nový rok. Aerolinky odpískaly návrat v září

16:43 , aktualizováno 16:43

Letouny Boeing 737 Max pravděpodobně zůstanou uzemněné do roku 2020. Informuje o tom americký deník The Wall Street Journal. Původní plány společnosti dostat model letadla, jehož dva pády v letošním a loňském roce mají na svědomí 346 lidských životů, do vzduchu hovořily o návratu letos v září. Tomu však podle deníku brání stále nevyřešené bezpečnostní otázky.