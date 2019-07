Evropský regulátor objevil nový problém Boeingu 737 Max s autopilotem

Evropský regulátor letecké dopravy EASA zaslal americké firmě Boeing seznam pěti chyb letounu Boeing 737 MAX, které považuje za problematické a bez jejichž opravy nemůže dát uzemněným letounům povolení ke vzletu. Po objevu amerického úřadu FAA je to další problém, který může prodloužit již téměř čtyřměsíční odstavení z provozu nejmodernějších boeingů.

Sídlo evropského úřadu EASA v Kolíně

O evropském seznamu chyb informovala agentura Bloomberg s odkazem na zdroje blízké testování. „Jeden z pěti požadavků, který se týká autopilota, se přitom dosud nepovažoval za problém,“ všímají si redaktoři. Zbytek seznamu, který zatím není veřejný, koresponduje s již známými výtkami americké FAA vůči letounům Boeing 737 MAX. Jde o obtížnost manuálního vyvážení letadla, nespolehlivost senzorů úhlu náběhu, nedostatečné školení pilotů a software systému stabilizace.



Autopilot se v kritických okamžicích neodpojil, zjistily simulace

Pátý problém je nový. Týká se autopilota, tedy funkce, která pomáhá pilotům s řízením letadla. Autopilot se musí odpojit například v případě, že se pilot ujme řízení a zatáhne za knipl. V jistých, zatím blíže neupřesněných případech měl Boeing 737 MAX údajně problém s včasným odpojením.

Pokud by se ukázalo, že Boeing musí nějak významně upravit funkčnost systému autopilota, mohlo by to opět o něco oddálit uvedení Boeingů 737 MAX do provozu. Podle expertů oslovených Bloombergem by případná oprava autopilota mohla být časově náročná. Není však jasné, zda je nutné autopilota upravovat.



Evropské, americké a další úřady chtějí uvedení letounů 737 MAX zpět do provozu společně koordinovat. Nebudou se tedy spoléhat jen na závěry kteréhokoli jednoho regulátora. Boeing podle odhadů, které poskytl svým obchodním partnerům, předpokládá, že 737 MAX budou létat nejpozději v září 2019.