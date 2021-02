Budoucí šéf Amazonu Jassy: Bezose přetáhl pádlem a stal se jeho pravou rukou

V horizontu měsíců stane v čele Amazonu Andy Jassy. Jeho jméno dosud většina Evropanů neznala, avšak technologický gigant by nejspíš nikdy nebyl tam, kde je, bez Jassyho přičinění. To on stojí za nejvyužívanější cloudovou službou na světě a nejziskovější divizí společnosti. Traduje se, že první dojem na svého šéfa Bezose udělal, když ho v zápalu hry praštil do hlavy pádlem.