Českým drahám ubylo za první pololetí 31 milionů cestujících

„Jediným důvodem poklesu zájmu o cestování na železnici je celosvětová pandemie koronaviru a bezpečnostní epidemiologická opatření, která byla v souvislosti s jeho šířením přijata. V době nejpřísnějších opatření klesl počet cestujících pouze na 10 procent obvyklé poptávky a návrat cestujících po rozvolnění bezpečnostních opatření postupoval velmi pozvolna,“ řekla MF DNES mluvčí dopravce Gabriela Novotná.

Zatímco vnitrostátní doprava se pozvolna začíná vracet k normálu, přeshraniční spoje se z krize budou vzpamatovávat ještě dlouho. Zatímco na jaře útlum dopravy způsobilo uzavření škol a dalších vzdělávacích institucí spolu s přerušením výroby v řadě podniků, nyní se obsazenost vlaků zvyšuje v souvislosti s tím, že velká část Čechů tráví dovolenou doma.

V současné době jsou tak nejvíce vytížené například spoje z Prahy a Brna do jižních Čech, z Prahy do oblasti západočeských lázní nebo směrem do atraktivních českých a moravských hor (Šumava, Jeseníky).

Výpadek mezinárodní turistiky ale ukazuje, že přeshraniční spoje se budou trápit nedostatkem cestujících minimálně do konce letošního roku. Výpadek mezinárodních přeprav, které jsou zpravidla delší a pro dopravce představují lukrativní byznys stojí za citelným snížením přepravního výkonu.

Tento ukazatel, který kromě počtu cestujících zohledňuje i ujetou vzdálenost, během prvního pololetí poklesl o 39 procent na zhruba 2,6 miliardy takzvaných osobokilometrů.