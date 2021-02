Je libo kupé či storno plného letu? Aerolinky v krizi zoufale lákají pasažéry

Americká nízkonákladová letecká společnost JetBlue Airways v pondělí oznámila, že hodlá obnovit svá vzdušná kupé. Doufá totiž, že s větší měrou soukromí pro cestujících obnoví poptávku po zaoceánských letech. Zároveň také doufá, že let s možností společenského distancu dá společnosti výhodu před konkurencí.



Pasažéři by v kupé měli mít k dispozici svůj vlastní prostor a díky automatickým dveřím, které oddělují kabinu od zbytku letadla, by neměli přijít do kontaktu s dalšími cestujícími. Na palubě by mělo být takových oddělení okolo čtyřiadvaceti. K dispozici by měly být navíc dvě větší kabiny, kde kromě sedadla bude k dispozici i stolek a další místo k sezení, jelikož aerolinky chtějí vyjít vstříc i pasažérům, kteří cestují kvůli byznysu.

Aerolinky hodlají první let, při němž si pasažéři budou moct zarezervovat kupé, uskutečnit na transatlantické trase New York–Londýn. Let by se měl uskutečnit na začátku léta a společnost speciální kabiny umístí do svého letadla Airbus A321LR, informuje portál CNBC. Do budoucna je pak i v plánu letadlo se 16 většími kupé, to by létalo na trase New York–Los Angeles.

Delta blokuje sedadla

Přizpůsobit se situaci chce i letecká společnost Delta Airlines. Začátkem týdne oznámila, že minimálně do dubna bude létat s neobsazenou prostřední řadou sedadel. Ačkoliv konkurenční aerolinky něco podobného nabízely už v minulosti, většina z nich už poté od létání s prázdnou prostřední sedačkou upustila.



Delta však opatření, které by mělo poskytnou lepší možnost distancování, prodloužila až do konce dubna a to i přesto, že ve Spojených státech budou v tomto období probíhat jarní prázdniny, kdy mnoho Američanů cestuje.

„Chceme, aby se naši zákazníci cítili bezpečně. Často jsme od nich slýchali, že kdyby měli okolo více prostoru, byli by mnohem klidnější,” uvedl pro USA Today šéf zákaznické divize společnosti Bill Lentsch. „Jde nám hlavně o důvěru pasažérů. Budeme sledovat vývoj situace a na základě toho budeme upravovat naše bezpečnostní opatření. Hlavní je, aby se na palubě všichni cítili dobře a v bezpečí,” dodává.

Ačkoliv někteří američtí vládní představitelé označili blokování prodeje prostředního místa pouze za snahu o zvýšení PR, letecké společnosti toto tvrzení rezolutně odmítají.



„Aerolinky udělaly desítky opatření, která jsou velmi efektivní. Ať už jde o roušky či přísné dezinfikování. Myslím si, že věda už potvrzuje, že na palubě letadla se koronavirem jen tak nenakazíte,” říká mluvčí skupiny Airlines for America Katherine Estepová.

Kromě blokovaných prostředních sedadel či kupé se však objevují i jiné způsoby ochrany před covidem. JetBlue už v minulosti oznámila, že i na delší lety bude využívat pouze malá letadla, která budou mít pouze jednu uličku.

Letecká společnost Southwest Airlines zase poskytla cestujícím možnost bezplatného zrušení či přebookování letu v případě, že je letadlo příliš plné. Podle ředitele aerolinky Gary Kellyho už prý tuto možnost několik cestujících využilo.