ČSA předloni vydělaly 268 milionů, lety na lačno se vyplatily

ČSA se po stamilionových ztrátách přehouply v roce 2015 do zisku a nyní oznámené výsledky za rok 2017 ukazují na meziroční vylepšení ziskovosti o jedenáct procent. Proti roku 2016 se zdvojnásobil provozní výsledek před započtením daní a odpisů na 595 milionů korun. Mateřský Travel Service ve stejném období naopak vykázal zhruba půlmiliardovou ztrátu.

„Významnou měrou se na hospodářském výsledku podepsalo zavedení nových cenových balíčků (LITE, PLUS, FLEX, BUSINESS LITE a BUSINESS) a jejich pozitivní přijetí ze strany zákazníků na všech trzích. Nabídka produktů ČSA se díky nim stala atraktivnější a viditelnější v on-line vyhledávačích,“ uvedl ve výroční zprávě tehdejší předseda představenstva Jozef Sinčák. Zároveň s tím se zvýšil prodej doplňkových služeb, jakou je například placené občerstvení, které podle zprávy tvořilo čtyři procenta tržeb.

Dopravci v roce 2017 vzrostl počet cestujících na vlastních linkách o 18 procent na 2,68 milionu cestujících. O něco menší nárůst zaznamenala společnost na letech provozovaných pro partnerské dopravce. Při započtení těchto letů, při kterých aerolinky pronajímají vlastní letadla i s posádkou, se celkový počet přepravených cestujících zvýšil na 2,9 milion. Meziroční nárůst pasažérů ale rostl jen sedmiprocentním tempem.

Podobný výsledek jako předloni už ale ČSA v roce 2018 nepředpokládají. Kvůli posilování kurzu koruny vůči světovým měnám a zdražování leteckého paliva očekává vedení kladný provozní výsledek hospodaření na úrovni desítek milionů Kč.

Travel Service definitivně ovládl ČSA vloni v únoru, když dokončil nákup dvacetiprocentního podílu od státní společnosti Prisko a 44procentního podílu korejské společnosti Korean Air. Zatímco v roce 2017 firma ještě mluvila o ambici být jedničkou, nebo dvojkou v leteckých přepravách z a na pražské Letiště Václava Havla, na konci loňského roku dopravce oznámil ukončení řady linek.

Naposledy šlo o linku z Prahy do Jekatěrinburgu. Před vánočními svátky oznámil dopravce konec linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také ukončení spojení z Bratislavy do Košic. Z dalších ruských měst ČSA už na konci října ukončily provoz sezonní linky do Ufy, s jejímž obnovením v létě nepočítají.

Část nejlukrativnějšího byznysu Českých aerolinií, kterým jsou dlouhodobě lety do Ruska, mají převzít SmartWings. Vloni v prosinci požádaly o povolení létat mezi Prahou a Petrohradem, Samarou, Jekatěrinburgem, Rostovem na Donu, Kazaní a Ufou, a také o linku mezi Moskvou a Karlovými Vary.