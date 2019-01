V Praze přistál airbus v barvách Realu. Zdobí ho Modrić, Benzema a Ramos

Na trupu letounu jsou k vidění hvězdy klubu: Marcelo, Modrić, Ramos, Bale a Benzema. Je i se zbytkem klubu vezl tento stroj na mistrovství světa klubů do Abú Zabí, které Real ovládl.

Právě kvůli turnaji aerolinky Emirates svůj letoun v půlce prosince vyzdobily, od té doby létá airbus po celém světě na běžných linkách. V Praze, kam se pravděpodobně ještě několikrát vrátí, přistál poprvé 28. 12. 2018.

V barvách Realu Madrid bude letadlo až do poloviny letošního roku. Není to poprvé, co společnost Emirates některý ze svých letounů ozdobily tvářemi hráčů Realu. Poprvé tak učinily v roce 2015, také na letounu A380.

Ve španělské lize Real Madrid momentálně drží čtvrtou příčku. Ve svém prozatím posledním zápase v úterý remizoval s Villiarealem 2:2.