Dovolené tisíců Čechů v ohrožení, neštěstí Boeingu dopadá na cestovky

Dominantní tuzemský dopravce Smartwings totiž následkem zákazu přišel o zhruba třetinu letounů. Přestože letadla zůstávají na zemi už déle než měsíc, teprve nyní dostávají české cestovní kanceláře první informace o tom, kteří jejich klienti na dovolenou poletí a které čeká v lepším případě změna termínu.

Během nejbližších dnů by tak mělo dostat téměř dva tisíce klientů cestovek směřujících do zmíněných destinací v západní Africe dopis o zrušení nebo o posunutí letů.

Exim Tours zatím kvůli třetinové redukci letů do Senegalu a Kapverdských ostrovů připouští jen posun odletu o jeden den. „Klientům bude posunut odlet na jejich dovolenou z původně plánovaného úterka na pondělí a z původně plánovaného pátku na čtvrtek,“ uvedl mluvčí kanceláře Petr Kostka.

Větší komplikace oznámila cestovní kancelář Blue Style, které aerolinky zrušily vybrané lety z Ostravy a z Brna.

Zákaz létat s nejnovějšími Boeingy 737 MAX kvůli podezření, že jejich systém pro stabilizaci letu měl na svědomí dvojici nedávných leteckých neštěstí, už tuzemským aerolinkám Smartwings uzavřel letecké báze v izraelském Tel Avivu, Lyonu a Paříži. V Česku, kde je společnost prakticky jediným provozovatelem charterových letů, nyní finišují vyjednávání s cestovními kancelářemi, jak se na prodaných zájezdech projeví oznámená osmiprocentní redukce objednaných letů.



„V tuto chvíli máme potvrzenou sníženou kapacitu na jedné lince do Egypta,“ uvedla mluvčí Cestovní kanceláře Čedok Hana Součková. O ostatních destinacích stále s­ dopravcem jedná. Pokud se jí nepodaří vyjednat udržení co největšího počtu rezervovaných sedadel u tuzemských Smartwings, zvažuje i přechod k jinému dopravci.

To už udělala například cestovní kancelář Fischer u zájezdů do Spojených arabských emirátů. „Pro lety do Rás al-Chajma nahradíme od června společnost Smartwings aerolinkami Emirates, které létají do Dubaje,“ řekl mluvčí cestovní kanceláře Jan Bezděk.

Služby nabízejí alternativní dopravci

Společnost podle něj s aeroliniemi vyjednává od chvíle, kdy úřady provoz nových boeingů zakázaly. Pro klienty to sice v cílové destinaci znamená o něco delší cestu autobusem z dubajského letiště, na druhou stranu cestovka předpokládá, že zákazníci ocení úroveň služeb jednoho z nejlépe hodnocených leteckých dopravců.

Přechod k pravidelné linkové dopravě nicméně není jedinou možností, jak mohou cestovní kanceláře výpadek nasmlouvaných letů nahradit. Problémů tuzemského dominanta, který po odprodeji Českých aerolinií a zrušení jejich dceřiných Holidays Czech Airlines v ­roce 2013 nemá na českém charterovém trhu významnější konkurenci, si všimli dopravci ze severu Afriky nebo Itálie.

„Služby cestovním kancelářím nabídly například tuniské aerolinie Tunis Air nebo Royal Air Maroc. Lety do Palerma začal nabízet jeden sicilský dopravce, který v Česku jedná přes zprostředkovatele, podobně jeden dopravce z Kypru žádal o zkontaktování s cestovními kancelářemi,“ řekl MF DNES místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Podle mluvčího cestovní kanceláře Blue Style Ondřeje Rušikvase musí přechod k alternativnímu dopravci splňovat dvě podmínky. Tou první je slušná míra kvality a­ spolehlivosti a druhou je podobná cena. „Zájezdy jsme nasmlouvali za určité ceny, a jsme proto touto cenou vázáni,“ uvedl Rušikvas.

Nabídky dopravců totiž podle něj odrážejí celosvětovou zvýšenou poptávku po letadlech, která by mohla nahradit výpadek více než 350 letounů, jež nesmí do vzduchu po nehodách v Indonésii a Etiopii.

Sehnat na přebraném trhu náhradní letadla se snaží i samotné aerolinky Smartwings. Podle jejich mluvčí Vladimíry Dufkové se minimálně dva letouny na léto podaří zajistit.

Kvůli boeingům i propouštění

Kdy přesně se letadla amerického výrobce do vzduchu vrátí, není zatím jasné. Termín počítající se skončením uzemnění nejdříve v průběhu příštího měsíce posunuly American Airlines na začátek června. Nejnovější termín návratu do vzduchu je 5. června. Výrobce přitom po nehodě u etiopské metropole Addis Abeby sliboval dodání nové verze softwaru pro stabilizátory MCAS ještě před koncem března.

Společnosti Smartwings potíže vyřadily z provozu sedm letadel a firma navíc zastavila přebírání dalších devíti strojů. Ty měly do letní sezony doplnit její flotilu. „Vícenáklady sledujeme každý den, máme na to speciálně postavený tým spolupracující s experty společnosti Ernst & Young,“ uvedla Dufková.

Kromě finančních ztrát přináší uzemnění boeingů české firmě i další škody. Společnost už například oznámila posádkám záměr na snižování počtu zaměstnanců, které jsou kvůli nevyužité třetině flotily nadbyteční. V dopise je informuje o zastavení náboru nových zaměstnanců včetně těch, kteří jsou už nyní ve zkušební lhůtě. Zaměstnancům z postižených leteckých základen pak aerolinky nabízejí možnost přesunu do jiné báze, případně možnost snížení úvazku nebo čerpání neplaceného volna.

Smartwings navíc nepotřebují zhruba sedm desítek palubních průvodčích, kteří do společnosti přešli z Českých aerolinií. Ty patří rovněž do skupiny vlastněné společností Unimex Group a průvodčí se do nich museli vrátit.