Pražské letiště vypíše 145 nových tendrů, plánuje utratit 2,5 miliardy

V letošním roce chce letiště investovat do modernizace celkem více než tři miliardy korun. Ve čtvrtek to novinářům oznámilo Letiště Praha.

Většina soutěží, které letiště chystá, se týká oprav a rozšiřování infrastruktury. Některé zakázky však souvisí i s dlouhodobými plány letiště. „Zde se jedná například o zpracování projektové dokumentace k zamýšlenému rozšíření Terminálu 2 nebo dostavbě estakády v centrálním prostoru mezi Terminálem 1 a 2,“ uvedl šéf představenstva letiště Václav Řehoř.

Největší dopravní stavbou z připravovaných zakázek bude stavba pojezdové dráhy, která bude fungovat jako odbočka z hlavní přistávací a vzletové dráhy. Pojezdová dráha vytvoří rychlý výjezd pro přistávající letadla k odbavovacím stáním. Letiště bude rovněž hledat projektanta hydrantového systému pro rozvod leteckého paliva u Terminálu 2. Dále je v plánu například modernizace vzduchotechniky na Terminálu 1.

Z dalších staveb patří k nejdůležitějším rekonstrukce biologické linky čističky odpadních vod, přestavba letadlových stání a výměna nástupních mostů, nebo stavba nové odbavovací čekárny. Zrekonstruována bude také letištní restaurace a venkovní terasa na prvním terminálu.

Letiště Praha je přeplněné

Seznam připravovaných soutěží letiště uveřejnilo v elektronickém nástroji pro správu veřejných zakázek EZAK. „Přehled chystaných tendrů z oblasti dopravní, stavební i technické infrastruktury je nyní veřejně k dispozici všem uchazečům z řad potenciálních dodavatelů. Kromě těchto zakázek vypisuje Letiště Praha každoročně také celou řadu výběrových řízení na dodavatele provozních technologických řešení, která nejsou součástí tohoto přehledu,“ podotkl tiskový mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Letiště Václava Havla v Praze je na hraně své kapacity, loni odbavilo 16,8 milionu cestujících. Letiště proto naplánovalo pro letošní rok například otevření nové odbavovací přepážky na Terminálu 1 a nový odbavovací ostrov na Terminálu 2. Začala také rekonstrukce třídírny zavazadel.

V příštích letech letiště plánuje investice za přibližně 27 miliard korun, po nichž by se maximální kapacita měla od roku 2027 zvýšit o čtyři miliony na 21 milionů cestujících za rok. Hlavní položkou by mohla být stavba nové paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2. K dalším dlouhodobým projektům patří rozvoj veřejného prostoru, tzv. Airport City, kde by například mohly vzniknout hotely, zdravotnická centra nebo sportovní či vzdělávací zařízení.