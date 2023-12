Češi loni jedli méně masa i zeleniny. Piva však vypili víc, říkají statistiky

Za poklesem je propad reálných výdělků a s tím související snaha domácností šetřit úpravou jídelníčku, uvedl v pátek Český statistický úřad (ČSÚ).

Podle statistiků se loni zastavil několikaletý růst spotřeby potravin, domácnosti tak reagovaly na propad reálných výdělků. „Změny ve spotřebě jednotlivých druhů potravin vypovídají o snaze domácností šetřit úpravou jídelníčku. Jako pozitivní na celé situaci můžeme hodnotit častější nakupování s rozmyslem, tedy omezení zbytečného plýtvání s potravinami,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Spotřeba mléka a mléčných výrobků loni meziročně klesla o 16 kilogramů na 246,9 kg na obyvatele. Lidé nejvíce omezili nákup jogurtů, podmáslí a podobných mléčných produktů, naopak kupovali více tvarohu a mléka. Mléka loni spotřebovali 57,8 litru na obyvatele, meziročně o 1,1 litru více.

Menší spotřeba masa

Po deseti letech se zastavil růst spotřeby masa. V průměru každý obyvatel loni snědl 82,9 kg masa, což je o 3,1 kg méně než v roce 2021. Spotřeba hovězího i vepřového klesla shodně o 0,6 kilogramu. Spotřeba hovězího tak činila 8,8 kg na osobu a vepřového 43,9 kg na osobu. U drůbežího se snížila o 1,7 kilogramu na 28,1 kg na člověka.

Z převážně přílohových potravin statistici loni zaznamenali historicky nejvyšší spotřebu rýže, a to devět kilogramů na obyvatele. Ve srovnání s rokem 2010 to bylo dvojnásobné množství. Rekordní byla i spotřeba luštěnin, která dosáhla 3,7 kg na obyvatele, tedy dvojnásobek konzumace obvyklé v první polovině 90. let. Lidé ale loni snědli méně těstovin.

Domácnosti šetřily také na ovoci a zelenině. Čerstvého ovoce si loni každý člověk dopřál v průměru 87,4 kg. Lidé více omezili nákup jižního ovoce, jeho spotřeba se meziročně snížila o 2,6 kg na 36,8 kg. Výrazný pokles zaznamenali statistici u zeleniny. Její spotřeba klesla ve srovnáních s rokem 2021 o 9,3 kg na 87,4 kg.

Alkoholu občané vypili meziročně více, v přepočtu na čistý alkohol jde ale podle ČSÚ o stagnaci spotřeby na hodnotě 9,7 litru na obyvatele. Piva každý člověk vypil v průměru 142,9 litru, oproti předchozímu roku o 7,4 litru více.