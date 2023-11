Nespokojených se mzdou je šedesát procent zaměstnanců, odhalil průzkum

Svou mzdu jako podhodnocenou vnímá 60,5 procenta českých zaměstnanců. Z nich 13,7 procenta si myslí, že dokonce pobírají výrazně méně, než by měli. Ukázal to průzkum stravenkové firmy Up ČR s více než tisícem respondentů.