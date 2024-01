Růst mezd kvalifikovaných zaměstnanců letos zpomalí, říká průzkum

„Průměrný nárůst v minulém roce byl okolo osmi procent, přičemž většího přilepšení se mohli dočkat kandidáti na juniorních pozicích, mohlo jít o dvanáct, někdy až patnáct procent, u zkušených kandidátů na seniorních pozicích se navýšení pohybovalo obvykle do pěti procent,“ uvedla na středeční tiskové konferenci marketingová manažerka ve společnosti Hays Kristýna Králová. Dodala, že v letošním roce jsou zaměstnavatelé výrazně opatrnější. Počítají s tím, že na kvalifikovaných pozicích plošný růst mezd nepřekročí pět procent.

„Ekonomické predikce jsou mírně pozitivní, čeká se ekonomický růst, měla by klesat inflace. Společnosti budou chtít situaci využít, aby dohnaly ztráty z předchozích let, čekají je i jiné investice týkající se automatizace, změny procesů a podobně. V neposlední řadě to může být i řešení zpomalení růstu mezd jako prevence případného propouštění jednotek zaměstnanců,“ dodala Králová.

Podle ní však budou i výjimky – ty budou tvořit zaměstnanci, kteří nehledají práci aktivně, avšak budou osloveni s nabídkou práce jinou společností. „Tam je samozřejmě potřeba nějaká další motivace k té změně. Obvykle se očekává, že navýšení, které motivuje k přechodu k novému zaměstnavateli, bude okolo patnácti procent,“ zmínila Králová.

Předpovědi náboru pro rok 2024 se ovšem zdají být optimistické, 92 zaměstnavatelů podle průzkumu plánuje nabírat nové zaměstnance. Zájem mají i o externí spolupracovníky a zaměstnance na dočasné pozice. „Čtyřiadvacet procent zaměstnavatelů má zájem o externí spolupracovníky, kontraktory, dvacet dva procent bude plánovat nábor na dočasné role,“ zmínila Králová. Dodala, že v loňském roce chtělo obsazovat dočasné role pouze šest procent firem.

Důležitá je pracovní atmosféra

Udržení a motivace stávajících pracovníků zůstane i v letošním roce klíčovou prioritou firem. Až 35 procent zaměstnanců, kteří aktivně nevyhledávají pracovní změnu, je totiž ochotných zvážit jinou nabídku, pokud bude dostatečně zajímavá. Dalších 22 procent je již rozhodnuto přejít v novém roce k novému zaměstnavateli. Nejčastějšími důvody ke změně zaměstnavatele je vidina vyšší mzdy (46 procent), nemožnost dalšího kariérního rozvoje (27 procent) a nevyhovující kultura či atmosféra (27 procent).

Zaměstnavatelé (58 procent) i zaměstnanci (60 procent) se shodují na tom, že atmosféra na pracovišti je faktorem, který jim – kromě mzdy – pomáhá zaměstnance udržet. „Kandidáti se na to stále častěji dotazují, chtějí se třeba před nástupem s týmem potkat, aby se seznámili a viděli, jak to ve společnosti vypadá,“ vysvětlila Králová.

Data získávala společnost Hays během roku 2023 ze své databáze. Zohledňují jak nabízenou výši mezd, tak požadavky uchazečů a finální nabídku mzdy při obsazení pozice. Průzkum mezi zaměstnanci a zaměstnavateli proběhl v říjnu loňského roku. Účastnilo se ho 1024 respondentů z řad zaměstnanců a uchazečů o práci a 548 respondentů z řad zaměstnavatelů působících na českém pracovním trhu.