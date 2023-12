Česká ekonomika se vrátí na předpandemickou úroveň až v létě, říká analýza

„Tuzemské hospodářství přešlapuje na místě. Ztrácí dech, potřebuje nový model ekonomického růstu, nové impulsy. Stále čelí hlavně slabé spotřebě domácností, projevují se ale i velké výkyvy v oblasti průmyslu, a to hlavně v případě energeticky náročných podniků,“ řekla na webináři hlavní ekonomika Raiffeisenbank Helena Horská.

Trendům Evropské unie se vymyká i tuzemská spotřeba. Ve většině zemí totiž již překonala úroveň z posledního čtvrtletí roku 2019. V České republice ale domácnosti stále velmi šetří a kvůli velkým nejistotám kumulují dodatečné úspory. Nižší spotřeba souvisí zejména s propadem reálných mezd, důvěrou a náladou společnosti v tuzemské hospodářství, to je patrné i na struktuře maloobchodních tržeb.

„Ekonomika i kvůli nízké spotřebě domácností zpomalila a návrat na původní trend se zatím nekoná. Oživení je v posledních letech výrazně pomalejší, než se doufalo. V letošním roce proti dřívějším odhadům dokonce spadne do mělké recese. Český průmysl, na kterém je hospodářství silně postavené, táhnou ceny energií a v celkovém pohledu vykazuje stagnaci,“ zaznělo na webináři Raiffeisenbank.

Nízká míra nezaměstnanosti obrat komplikuje

Analýza Raiffeisenbank rovněž ukázala, že tuzemské ekonomice přidělává starosti i trh práce. Míru nezaměstnanosti se sice daří držet na nízké úrovni, podle ekonomů je to ale za současné situace problematické.

„Český pracovní trh dlouhodobě přešlapuje na místě. Firmy se zdráhají propouštět, a to i přes zhoršený ekonomický vývoj a výhled do budoucna. Nezaměstnanost se už několik měsíců v řadě výrazně nemění. Úřady práce i nadále registrují více volných pozic než uchazečů o zaměstnání. S výjimkou letošního ledna trvá tento stav již od roku 2018,“ okomentovala současné trendy Helena Horská.

Ta zároveň dodává, že česká ekonomika by nyní potřebovala výraznější proplach pracovního trhu. Nízká míra v nezaměstnanosti blokuje potřebné strukturální změny v ekonomice. Česko podle Horské vyžaduje, aby se lidé v rámci pracovního trhu přesouvali. Souvisí to i se situací v průmyslu. Energeticky náročné firmy sice skomírají, do propouštění se ale zatím příliš nemají.

Dlouhodobý nedostatek lidí

Aktuální situace na českém pracovním trhu by navíc mohla trvat dlouhodobě. K nedostatku pracovních sil přispívá demografický vývoj, migrace pracovníků ze zahraničí zaostává a desítky tisíc lidí navíc každý rok odcházejí do předčasných důchodů. Spousta vzdělaných lidí zároveň raději odchází pracovat do zahraničí.

Tuzemské hospodářství doplácí i na problémy v Německu. Tamní ekonomika zaostává již od počátku války na Ukrajině a s dalšími významnými státy se jí nedaří držet krok. Tamní průmysl trápí nízká poptávka, klesá počet objednávek i jejich hodnota.

„Česká ekonomika je s Německem velmi spojená, a i proto se Česko letos propadne do recese. Německý průmysl trápí nedostatek pracovní síly a restriktivní měnová politika,“ uzavřel ekonom Martin Kron ze společnosti Raiffeisenbank.