Zaplať teď, vypij příští rok. Kavárna nabízí voucher na budoucí konzumaci

Na finanční derivát – forwardový kontrakt – upozornil ekonom Petr Bartoň na sociální síti X, stejnou ukázkovou účtenku sdílel také sám podnik Cafe Prostoru. Na ní je započítáno jak pivo, tak i káva v celkové hodnotě 1 070 Kč. Od nového roku po přechodu do 21procentní sazby DPH budou stejné položky o 111 korun dražší, budou tedy stát 1 181 korun.

Finanční derivát si zatím koupil jeden zákazník v hodnotě 750 korun, tím ušetřil asi 70 korun, uvedl majitel Cafe Prostoru. „Platnost derivátů je po celý rok 2024 a předpokládáme, že nejvíc zákazníků si přijde odebrat své zboží ještě v lednu. Není potřeba držet na to větší než obvyklé množství zásob,“ popisuje Tomáš Haase.

Jednáme na rovinu, říká podnik

Důvodů nabízet svým zákazníkům finanční derivát bylo podle majitele kavárny více, především se ovšem chtějí vyvarovat předčasnému zdražování.

„Některé podniky již zdražují, aby nepropásli vánoční tržby nebo aby postupně na nové DPH připravili zákazníky. Našim zákazníkům chceme ukázat, že s nimi jednáme na rovinu a že jsou v tom s námi. Vyšší DPH bude platné až od ledna, a proto my budeme zdražovat až od ledna, navíc zdražuje stát, nikoliv my,“ popisuje Haase. Dodává, že se podnik zdražení nevyhne a zvýšené náklady spojené s vyšším DPH nemůže vzít na sebe.

„Úsporný balíček v podstatě chápeme, dokud lze věřit, že každý na své úrovni do něj adekvátně přispívá. Co určitě osobně chápeme, je DPH u piva. Snížení DPH na deset procent byl čirý populismus. Akce pana Babiše nás jen o dva roky později dostala do této zbytečně komplikované situace. Aktuální vláda za cenu ztráty své popularity narovnává tento nesmysl. Pivo je alkohol,“ zamýšlí se majitel dejvické kavárny. Přiznává, že se inspirovali loňskou panikou okolo zastropování cen elektřiny.

Zafixované ceny piva

„Protože Češi nejvíc řeší cenu piva, akcentujeme v kampani pivo. Zafixovali jsme zákazníkům jeho ceny tím, že jim ho pak fixou z derivátu škrtneme, až si ho přijdou vypít. Zdražení piva je tradičně pohroma pro celý národ. Je to na jednu stranu vtip, a na druhou stranu to skutečně funguje. Zákazníci díky našim derivátům skutečně ušetří. Ušetření je ekvivalentem toho, kdyby dostali zdarma každé desáté pivo nebo každou osmou kávu,“ říká Haase.

Již v minulosti na sebe kavárna upozornila jiným recesním kouskem. Během pandemie covidu, kdy byl povolen prodej kávy s sebou jen do auta, před kavárnu umístili auto, do kterého mohl kdokoli nastoupit, koupit si kávu a zase odejít.