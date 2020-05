Pět obědů zdarma či peníze zpět. Stravenkové firmy podporují restaurace

„Stravenky umožňují zaměstnancům kvalitní stravování. Když přijdou na oběd do restaurace, udělají něco pro sebe a zároveň podpoří gastronomický sektor,“ tvrdí Daniel Čapek, generální ředitel společnosti Sodexo Benefity. Ta v minulém týdnu spustila projekt finančních záloh, který má restauracím pomoci získat prostředky na nový rozjezd.

Nyní se pak přidává i s aktivitou, která by měla restauracím přivést zákazníky. „Dobré skutky se vyplatí, a proto držitelům našich stravenkových karet pošleme zpět na účet malou odměnu,“ dodává.

Zákazníkům, kteří používají elektronickou stravenkovou kartu Gastro Pass stačí, aby potvrdili zájem o akci ve svém elektronickém účtu a v průběhu uvedených 14 dní zaplatili stravenkovou kartou v restauraci jídlo za více než 80 Kč. Po skončení akce dostanou na svou kartu zpátky 10 Kč za každý den, kdy jedli v restauraci.

Celkem tak mohou získat až 140 K, což zhruba odpovídá ceně jednoho oběda. Motivační program firma spustila 25. května, jeho konec plánuje na 7. června.

Každý pátý oběd zdarma

A v pomoci restauracím není tato stravenková firma sama. Se svým programem přišla i společnost Edenred, která provozuje Ticket Restaurant Card. Tomu, kdo bude do restaurací po jejich otevření pravidelně chodit na jídlo, zaplatí firma ze svých peněz až pět obědů.

Nový program je určen více než 200 tisícům lidí, kteří její kartu používají. Za každých pět zaplacených obědů budou mít lidé nárok vždy na jeden oběd zdarma v hodnotě 131 korun. Projekt bude končit koncem června.

„Restaurace jsou důležité pro společnost nejenom jako místo, kam se chodíme najíst, jsou i prostorem pro setkávání přátel, rodin a komunit i obchodních partnerů. V posledních týdnech prošly historicky nejtěžší zkouškou a cítíme jako svoji povinnost jim ze svých prostředků pomoci k novému růstu,“ uvedl generální ředitel Edenredu Nicolas Eich.

„Věříme, že se do akce zapojí co nejvíce lidí. Víme, jak byli zákazníci k hospodám solidární v minulých týdnech, kdy je podporovali nákupem jídel z okénka a od rozvozových společností. Jsme přesvědčeni, že snaha pomoci restauracím, a to navíc s bonusem v podobě obědů zdarma, bude pokračovat,“ doplnil Eich.

Částku 131 korun na oběd zdarma firma podle Eicha zvolila proto, že tato suma odpovídá hodnotě ideální stravenky na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň tato suma kopíruje průměrnou útratu za jeden oběd v tuzemských restauracích.