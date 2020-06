Koronavirová akce: jedno pivo za cenu dvou. Belgičané chtějí pomoct barům

Bary a restaurace v zemi mohly tento týden znovu otevřít. Zavřené, a tedy bez příjmů, byly kvůli koronavirové pandemii téměř tři měsíce. Svaz belgických kaváren Fedcaf se proto rozhodl vyzvat Belgičany, aby podpořili svůj oblíbený lokál tím, že si koupí jeden nápoj a zaplatí dva.



„Nyní, když se bary pomalu znovu otevírají poté, co byly měsíce zavřené, je čas jim oplatit jejich laskavost,“ uvedl Svaz belgických kaváren v propagační kampani vyzývající ke změně happy hour na helpy hour.

Bary a restaurace v Belgii mohly od pondělí znovu přivítat zákazníky, ovšem za přísných podmínek. Prezidentka Fedcaf Diane Delenová se domnívá, že tvrdá opatření sníží návštěvnost podniků nejméně o dvě třetiny. Iniciativa helpy hour má pomoci majitelům podniků zmírnit šok z krize způsobené koronavirem.

„Nemyslím si, že Belgičané budou rádi, když jim zmizí jejich oblíbená kavárna,“ řekla Delenová agentuře AP. „Je to dočasné opatření, které pomůže vyhnout se lavině bankrotů. A až se všechno vrátí zpět do normálu, klienti budou spokojení, protože se vrátí jejich šťastné hodiny,“ dodala. Podle svazu by nemusela koronavirovou krizi přežít polovina z 12 tisíc belgických kaváren.

Na rozdíl od happy hour, které začínají a končí podle rozhodnutí majitele podniku, si helpy hour určí zákazník. To znamená, že kdokoli může kdykoli nabídnout obsluze, že zaplatí dva nápoje. V bruselské kavárně nebo baru stojí pivo v průměru 2,8 eura (75 Kč).