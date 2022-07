Pšenice ve světě zlevnila, pečivo v Česku ale zůstává drahé, řekl Prouza

Mouka zdražila v průměru o 65 procent, máslo o více než polovinu, mléko o 42 procent a maso o 17 procent, o čtvrtinu však zlevnila pšenice, s poklesem cen pečiva se ale v dohledné době nepočítá. „Cena obilovin je pouze jedním z faktorů, který ovlivňují cenu pečiva. Nemůžeme tedy počítat s tím, že pečivo najednou zásadně zlevní.“ uvedla pro CNN Prima NEWS prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Podle Tomáše Prouzy ani v obchodních řetězcích k poklesu cen jen tak nedojde, „Byl bych rád, aby se to stalo, ale vidíme že velcí producenti mouky rozhodně zlevňovat nechtějí, ačkoliv se jedná o paradox. Cena mouky šla od února výrazně nahoru, přestože se jednalo o mouku z loňské pšenice, která ještě byla levná,“ řekl Prouza.

Vše souvisí s cenami energií

Prouza dále uvedl, že velkoproducenti z kraje roku zneužívali paniky, která v České republice a ve světě byla, s navyšováním cen se odkazovali na vývoj na burze. Dnes však cena pšenice klesá a velkoproducenti zlevnit neplánují. Důležitý je dle něj také tlak na dodavatele mouky, aby zlevnili a také pomoc pekařům od ministerstva zemědělství. To by mělo výrobcům pečiva pomoci s vysokými cenami energií, míní Prouza.

„Celý potravinářský sektor se potýká s cenami energií. Od 24. března tohoto roku, kdy vyšel dočasný krizové rámec Evropské komise, který umožňuje kompenzace zvýšených nákladů na plyna elektřinu, apelujeme na ministerstvo průmyslu a obchodu a na ministerstvo zemědělství, aby ho využily a zvýšené náklady skutečně kompenzovaly.“ uvedla dále Večeřová.

Kompenzace by měly pomoci zejména malým a středním podnikatelům a zachránit jim tak před krachem. Dle Večeřové zkrachovalo již pět procent pekařů „Vláda by měla najít odvahu řešit předotované zemědělce,“ jak doplnil Prouza. Dotace by dle jeho slov neměly plynout těm, kteří jsou dneska nejziskovější a naopak by se mělo pomoci menším pekařům.