Úsporný tarif je paskvil, řekl Havlíček. Vy jste neudělali nic, opáčil Vystrčil

„Místo pomoci lidem s instalací fotovoltaiky, tepelných čerpadel a zajištění jiných zdrojů plynu, neudělala minulá vláda vůbec nic. Chovala se energeticky nebezpečně,“ řekl si Miloš Vystrčil z ODS. Narážel tak například na nepředložený nový energetický zákon, který má umožnit sdílení energie a přeprodej přebytků do sítě. Vláda ho nyní připravuje.

„Proti budování Nord Stream 1 a 2 jste neříkali ani slovo,“ opáčil exministr průmyslu a obchodu a místopředseda Sněmovny za hnutí ANO Karel Havlíček. Kritiku Vystrčila označil za „dobrý vtip“, jelikož plyn z Ruska podle něj brala celá střední Evropa, proti čemuž se podle něj nevymezila ani tehdejší opozice v čele s ODS.

Podle Vystrčila za nynější rekordní inflaci může jednak zdražování energií v důsledku války na Ukrajině a jednak „utrácení“ minulé vlády. Zadlužení za poslední dva roky vlády Andreje Babiše dle jeho slov raketově vzrostlo.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se brání, že zvyšování dluhu bylo způsobeno krizovou situací za doby koronavirové pandemie. Před ní se podle něj dluh naopak snižoval.

„Přijde nejnáročnější období za poslední desítky let. Na podzim bude stát megawatthodina energie okolo devíti tisíc,“ uvedl Karel Havlíček. To je asi devětkrát více než teď. Za inflaci podle něj může právě zdražování energií a vláda na rostoucí ceny nereaguje dostatečně.

Takzvaný úsporný tarif Havlíček označil za „legislativní paskvil“. „Lidé budou platit místo devětkrát více za energie jen osmkrát více a to je malá pomoc,“ vytýká vládě politik. Celý deštník je děravý a nefunguje,“ prohlásil o takzvaném deštníku proti drahotě, neboli sérií kroků kabinetu Petra Fialy na pomoc lidem, Havlíček.

„Pokud budeme šetřit energií, může její cena výrazně klesnout,“ doplnil předseda Senátu Vystrčil a vyzval lidi k tomu, aby se snažili o úspory. Může se tak podle něj efektivně snížit závislost na plynu z Ruska. Ujistil, že plyn na zimu v České republice bude stačit i v případě, že Moskva vypne kohouty.

Úsporný tarif schválili poslanci před dvěma týdny. Nyní míří do Senátu, maximální výše příspěvku má být podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely 16 tisíc korun a přijít by měl lidem automaticky do začátku topné sezony.

Zavedení eura není na stole, shodli se politici

Debata se stočila i k zavedení eura v České republice. Pro přijetí evropské měny se totiž vyslovil staronový předseda hnutí STAN Vít Rakušan na sobotním sněmu. Přijetí podporuje i vládní TOP 09.

„Je to (zavedení eura – pozn. redakce) nereálné v nejbližší době a nebylo by to správné. Přijdeme o instrumenty ČNB. Staneme se závislejšími,“ uvedl Havlíček. Dodal, že zavedení eura přinese zdražení, což se ukázalo ve všech zemích, které jej zavedly.

Měnová politika ČNB, tady nastavení úrokových sazeb, a používání kurz koruny jsou nástroje, kterými centrální banka mimo jiné bojuje proti současné vysoké inflaci. Odborníci dlouhodobě zpochybňují, že zavedení eura vede k větší inflaci. Hnutí ANO přitom současnou měnovou politiku ČNB, která se snaží omezit inflaci, od zahájení cyklu zvyšování úrokových sazeb zhruba před rokem, kritizuje.

Podle Vystrčila se Česko sice na přijetí eura musí připravit, ale argumenty odborníků jsou podle něj spíše proti zavedení eura, mimo jiné právě kvůli ČNB. „Nejsou to věci aktuální a nejsou výhodné,“ uvedl Vystrčil. Premiér Petr Fiala již dříve řekl, že Česko se v tomto volebním období euru nepřiblíží.

Dvacátou zemí Evropské unie používající společnou měnu se od ledna stane Chorvatsko. Česká republika tak zůstane jednou z posledních sedmi unijních zemí, které si ponechávají vlastní měnu.