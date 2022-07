Zvažoval jsem, že Balaše nejmenuji, řekl Zeman. Smiloval se kvůli Fialovi

„Představa, že by prezident měl rozkližovat vládu, je naivní,“ sdělil na úvod Zeman na dotaz moderátorky Terezie Tománkové, proč je vstřícný k premiérovi, ale silně kritický k celé vládě. Podle Zemana se vláda rozklíží sama, protože je tvořena stranami s rozdílnými názory. Prezident dále pokračoval kritikou Víta Rakušana, kterou sdělil již tento týden v rozhovoru pro MF DNES.

„Pokud jde o pana Rakušana jako ministra vnitra, tam bych chtěl naopak ocenit jeho práci při řešení krize ukrajinských běženců. Pokud jde o funkci předsedy STAN, jako pozorovatel mám pocit, že jestliže předseda jakékoli strany nebo hnutí hledí na šest skandálů za sebou a prakticky nic proti nim nedělá – a dokonce se tváří, že o nich nevěděl – není to dobrý předseda,“ zopakoval svá slova ze čtvrtečního rozhovoru.

Kromě osoby předsedy Rakušana kritizoval v neděli Zeman i celé hnutí STAN. „Když to řeknu trochu cynicky a přehnaně, jeho (hnutí STAN) jediným programovým bodem, minimálně hlavním, je to, čemu se učeně říkalo rozpočtové určení daní a čemu se neučeně říká penězovody. To znamená, že toto hnutí logicky především zajímalo, jak ubrat peníze z centrální pokladny a přenést ji na komunální úroveň. A možná, že to trochu souvisí s těmi korupčními skandály pana Hlubučka,“ prohlásil Zeman.

Prezidentovi se příliš nezamlouvá ani nový ministr jmenovaný za STAN Vladimír Balaš. Jednou z výhrad, kterou Zeman má, je přijetí tehdejšího senátora Jana Rumla na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v době, kdy byl Balaš jejím děkanem.

„Ruml tehdy nedosáhl potřebného počtu bodů. Vy jste potřebný limit snížil z 60 na 50 bodů. Bizarním výsledkem bylo, že se na univerzitu dostalo dalších 300 studentů, kteří se nevešli do předchozího limitu,“ sdělil Balašovi Zeman již při jmenování.

„Ať se pan Rakušan naštvává, jak chce, dosadil ministra školství s těmito dvěma velmi černými puntíky a mně by měl naopak poděkovat, že jsem ho nakonec se skřípěním zubů přece jen jmenoval,“ uvedl Zeman v Partii.

Dále z vlády prezident kritizuje například ministryni pro vědu a výzkum Helenu Langšádlovou zato, že není viditelná, a taktéž Jana Lipavského za zhoršování vztahů s Izraelem. Blízkovýchodní zemi vidí Zeman jako tradičního spojence ČR.

„Lipavský teď dokázal, že není na svém místě, tím, že vyvolal krizi v našich vztazích s Izraelem. A protože sem za několik málo týdnů přijede izraelský prezident Jicchak Herzog, tak se mu chci jako hlava státu za našeho ministra zahraničí omluvit,“ uvedl prezident Miloš Zeman v uplynulém týdnu v rozhovoru pro MF DNES.

Miloš Zeman naopak z vlády pochválil ministra spravedlnosti Pavla Blažka a ministryni obrany Janu Černochovou. Prezident vyzval v uplynulém týdnu Blažka, aby nechal prověřit okolnosti, při nichž byl Zeman během své hospitalizace nucen dle svého názoru čelit pokusu o zbavení pravomocí hlavy státu. Zeman má podezření, že mohlo jít o trestný čin sabotáže. Trestní oznámení však nepodal. Blažek následně uvedl, že podnět postoupí příslušným orgánům.

„Senátoři měli chvíli počkat,“ uvedl v Partii prezident na dotaz, co považuje v postupu horní komory Parlamentu ČR za chybné. Podle Zemana byli senátoři senzacechtiví. Prezident dodal, že článku 66 jako takovému rozumí a nezpochybňuje ho. Podle Zemana byla zpráva od lékařů z ÚVN Praha opatrná a někteří senátoři ji zneužili. Trpěl prý metabolitickým rozvratem, což prezident volně překládá jako nechutenství.

Prezident Zeman doufá, že mu na podzim lékaři vyndají vyživovací sondu zavedenou do žaludku. Jinak se cítí v podstatě zdravý, řekl v Partii. Prezidenta též sužuje diabetes, tedy laicky cukrovka. Prezident se dlouhodobě léčí i s neuropatií nohou, kvůli které minulý rok začal využívat invalidní vozík.

Do konce mandátu Miloše Zemana zbývá 248 dnů, tedy podle prezidenta chce celou záležitost vyřešit pro svého nástupce, aby nemohl být článek 66 zneužit proti němu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil v uplynulém týdnu oznámil, že nová prezidentská volba se uskuteční 13. a 14. ledna 2023. Pokud žádný kandidát nezíská více než 50 procent odevzdaných hlasů, druhé kolo se pak uskuteční 27. a 28. ledna.

Prezident Zeman má dva favority, které v předešlé době vyzval ke kandidatuře: expremiéra Andreje Babiše a předáka největší odborové centrály v zemi Josefa Středulu.

„Rozhodnu se podle debat. Když se vám líbí oba kandidáti musíte se nějak rozhodnout. Mohl bych si hodit korunou, ale to by u voleb nebylo správné. Uvidím, jak si budou počínat v debatách,“ uvedl Miloš Zeman v Partii.

Inflace? ČNB dle Zemana konala chybně

„Strategie, kterou zvolila Česká národní banka byla nesprávná a jejím důsledkem je inflace, kterou nyní v ČR máme,“ sdělil prezident Zeman. Od 1. července je novým guvernérem ČNB Aleš Michl, vystřídal Jiřího Rusnoka. Ten nedávno opustil Zemanův ekonomický tým. Podle prezidenta se Rusnok urazil a svým odchodem vyjádřil svou osobní ješitnosti.

„Aleš Michl slíbil, že nebude zvyšovat úrokové sazby a to mi řekli i další noví členové rady. Není nálada k razantnímu zvyšování. Zkritizoval to i Švejnar a já s ním souhlasím,“ sdělil v Partii Zeman. Podle prezidentem citovaných expertů je v období inflace způsobené nabídkovou stranou zvyšování úrokových sazeb chybné, neboť celou záležitost prodražuje. Experti se neshodnou, zda je inflace vyvolaná nabídkou či poptávkou, pravděpodobně jde o kombinaci obou faktorů.

„Inflace je pro běžné obyvatelstvo nejtěžší v cenách energií a v cenách potravin,“ řekl v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. V rámci toho prezident Zeman kritizoval i Greendeal. Podle něj jde o utopii, stejně jako dřív existovala komunistická utopie.

„Greendeal má řadu dalších opatření včetně zemědělství. Zákaz aut se spalovacími motory je naprostý nesmysl. Pokud by to byl návrat k veřejné dopravě tak dobře, ale to by musela fungovat líp,“ uvedl Miloš Zeman.