Sociálně slabší budou mít na den jeden rohlík, varuje šéfka potravinářů

Večeřová varovala před tím, že Češi nebudou mít na základní potraviny, už v lednu. „Myslím, že se k tomu blížíme mílovými kroky, protože inflace je 17 procent a ekonomové říkají, že na podzim by mohla být kolem 20 procent. Z potravinářského hlediska zatím bohužel nevidíme žádný prostor na to, aby se ty ceny snižovaly. Naopak máme obavu, že budou růst ještě dál, protože se nestalo nic s náklady, které dál dennodenně rostou,“ řekla Večeřová na CNN Prima News.

Hlavní příčinou zdražování potravin jsou právě rostoucí náklady, připomněla Večeřová. „Snažíme se s tím bojovat, ale není na to odpověď ze státních orgánů,“ řekla.

„Začalo to obalovým materiálem, pokračovalo to tím, že na podzim minulého roku zkrachovali někteří distributoři,“ popsala prezidentka komory. „Už někdy v lednu nebo v únoru se zvedly náklady na energie některým podnikům o 200 až 300 procent. To byla doba, kdy nikdo netušil, co se stane na konci února,“ vysvětlila.

Omezení vývozu obilí z Ukrajiny nemá podle Večeřové přímý vliv na zdražování. „Nikdy jsme to obilí z Ukrajiny moc nebrali. Něco jiného je slunečnice, krmiva a hnojiva,“ sdělila.

„V Evropě je obilí dost, ale za jakou cenu,“ vznesla ve studiu. Hlad v Evropě podle ní nehrozí. Česko však čeká to, že se lidé budou dlouho rozmýšlet nad tím, co si koupí.

„Je tady skupina lidí, kteří mají takzvaně hluboko do kapsy. Jsou to senioři, samoživitelé a sociálně vyloučení lidé. Ti možná velmi omezí svůj jídelníček. Už se to děje,“ varovala Večeřová.

Podle ní ale hrozí i závažnější scénáře. „V potravinách už není na čem ušetřit. Nakupuje se hlavně ve slevách a mnohem méně,“ sdělila s tím, že potravinové banky jsou totálně vyčerpané. „Jestli inflace poroste, někdo může šetřit tak, že bude mít na den jeden rohlík. Myslím si, že to je ve 21. století v centru Evropy docela ostuda,“ uvedla prezidentka komory.