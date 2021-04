Otevření obchodů není rebelie, ale nutnost, říká šéf Retailové asociace

Podle Václava Hrbka, majitele společnosti Alpine Pro a předsedy Retailové asociace je maloobchod přehlíženým odvětvím.

„Dodržujeme vše co nám vláda přikázala, dodržovali jsme nařízení, nepořádali demonstrace, jen jsme tiše trpěli, tím, co si vláda vymyslela. Otevření obchodů nepovažujeme za rebelii, ale za nutnost, chceme fungovat a co nejdříve otevřít. Samozřejmě za předpokladu dodržování hygienických opatření,“ řekl Hrbek iDNES.cz.



Hrbek doufá, že s ministry bude moci vést dialog a vláda brzy oznámí přesné datum otevření zbývajících obchodů, služeb, ale i restaurací.

Potvrdil také, že většina členů Retailové asociace o plánovaném kroku ví a bude tedy jen na nich, jestli se koncem dubna k otevření připojí.

Majitel občerstvení Fruitisimo Fresh Pavel Hummel má své provozovny částečně otevřené, i když jako všechna občerstvení jen v režimu pro odnesení s sebou nebo formou rozvozu. S postupem Retailové asociace souhlasí.

„Maloobchod nemusel být vůbec zavřený. Přijde mi to jako politicky populistické gesto, že se aspoň něco udělalo a tím pádem to maloobchod odnesl nejvíce. V minulosti na mnohé výzvy směrem k vládě nikdo nereagoval, tak je asi potřeba se ozvat hlasitěji. Třeba protestním otevřením. Pevně však věřím tomu, že vláda již konečně oznámí, kdy dojde k rozvolnění a postupnému otevření a k protestu nedojde.“



Společnost ALO jewelry CZ, která je rovněž členem Retailové asociace označila situaci jako extrémně vážnou. „Dlouhodobé uzavření prodejen a žádná nebo minimální podpora ze strany většiny vlastníků obchodních center budou bohužel pro spoustu majitelů obchodů likvidační. Neznamená to ale, že se ztotožňujeme se všemi názory a postupy Retailové asociace,“ dodává ředitelka firmy Andrea Beranová.

S protestním otevřením ovšem nesouhlasí. „Naše společnost neplánuje otevřít své butiky, dokud vláda oficiálně neschválí uvolnění maloobchodu. Situace obchodníků je opravdu na hranici přežití a některá vládní nařízení jsou rozporuplná. Pokud se ale všichni rozhodnou nařízení ignorovat - a ve stejné situaci jako obchodníci jsou i služby a gastronomie - pak můžeme být za pár týdnu opět uzavření,“ dodává.

Veškerá dosavadní opatření by se pak podle ní ukázala jako zbytečná. „Budeme tam, kde jsme byli a naše potíže se jen prohloubí. Naším cílem není otevřít jen na pár týdnů nebo měsíců, ale již nikdy nemuset uzavírat. Proto budeme věřit odborníkům, se kterými vláda spolupracuje a doufat, že situaci nejen my, ale i ostatní ustojíme,“ komentuje Andrea Beranová z ALO jewelry.



Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka bude vláda v pondělí projednávat další postup rozvolňování. Zároveň však obchodníky varoval před živelným otvíráním.

„Chápu jejich situaci, ale takto to nemůžou řešit, navíc v době, kdy se blížíme k rozvolnění. Retailová asociace se vždy chovala velmi konstruktivně, konečně i kompenzace vycházejí ze společných diskusí. Vláda ale nemůže rozvolňovat podle požadavků, nebo dokonce výhrůžek, ale podle pandemické situace,“ řekl ministr pro web Seznam Zprávy, který na možnost protestního otevření upozornil jako první,