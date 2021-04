Slovensko uvolňuje opatření, v pondělí otevře všechny obchody i hotely

O uvolňování v úterý informoval slovenský ministr financí a expremiér Igor Matovič na společné tiskové konferenci s novým předsedou vlády Eduardem Hegerem a ministrem zdravotnictví Vladimírem Lengvarským.

Volnější režim budou dál provázet některá omezení. Třeba limit počtu zákazníků v obchodech, a to v závislosti na velikosti prodejny. Lidé budou k některým aktivitám i nadále potřebovat potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Otevřít mohou v pondělí také knihovny, zoo, muzea a kostely. V nich bude podobně jako v prodejnách platit, že na jednoho návštěvníka musí připadat alespoň 15 metrů čtverečních podlahové plochy budovy.

„Klesáme z kopce, dosahujeme dobrá čísla i v nemocnicích. Situace se nadále zlepšuje. Ještě nemáme vyhráno,“ řekl premiér Heger s tím, že první data po velikonočních svátcích ukazují opětovný růst reprodukčního čísla. Předseda vlády proto obyvatele vybídl k zodpovědnosti a nošení roušek.

K uvolnění restrikcí Slovensko přistupuje v souladu s národním protiepidemickým systémem. Od příštího týdne země odvolá stávající nejvyšší stupeň varování v souvislosti s koronavirem. K tomuto kroku mohly úřady přistoupit zejména po poklesu počtu hospitalizovaných s nemocí covid-19. Pokud se stávající epidemická situace nezhorší, od 26. dubna by Slovensko mohlo přistoupit k dalšímu uvolňování.

Heger v úterý neodpověděl na otázku, do kdy bude o opatřeních informovat veřejnost jeho stranický kolega a expremiér Matovič, který v závěru března rezignoval v zájmu řešení vládní krize z čela vlády a nyní má na starosti ministerstvo financí.

Ve sporu kolem vědeckého hodnocení ruské vakcíny se expremiér postavil na stranu Ruska a z Moskvy se následně vydal do Maďarska, které jako první v Evropské unii Sputnikem očkuje. Matovič se také minulý týden na vlastní pěst vydal do Moskvy, kde řešil budoucnost dodávky ruské vakcíny Sputnik V na Slovensko. Ruská strana v den jeho návštěvy oznámila, že chce první zásilku z dojednaného kontraktu vrátit. Zatím není jasné, jak to s 200 tisíci dávek Sputniku ve slovenských skladech bude a zda Bratislava doveze i další dávky vakcíny.

S premiérem Viktorem Orbánem tam Matovič podle svých slov dojednal, že maďarské laboratoře v unijní síti OMCL otestují vakcínu.

Obě cesty byly pro ministra financí nestandardní, koaliční partneři se k Matovičově aktivitám po urovnané vládní krizi příliš nevyjadřují. Biomedicínského centra pod Slovenskou akademií věd, kterou ministr zkritizoval za to, že Sputnik testovala, se ovšem zastala prezidentka Zuzana Čaputová.