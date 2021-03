Slovenská vláda chce delší nouzový stav, lidé nesmí do ciziny na dovolenou

V praktickém životě obyvatel Slovenska se stav nouze projevuje hlavně zákazem shromažďování více než šesti lidí a výrazným omezením volného pohybu.

Obě opatření mohla vláda dříve zavést právě na základě nouzového stavu, který také umožňuje úřadům jednodušší nákupy potřebného materiálu či zajištění provozu zdravotnických zařízení.

Na Slovensku zůstane v platnosti zákaz vycházení s výjimkami. V současnosti je v zemi kromě jiného omezeno cestování mezi okresy a zaměstnanci potřebují potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus i na cestu do práce.



Výrazné omezení pohybu lidí na veřejných místech platí rovněž večer a částečně v noci. Nově podle náměstka ministra zdravotnictví Petera Stachury nebude možné cestovat do ciziny za účelem rekreace.

„Poslouchali jsme dlouhou dobu, že jak je možné, že nemůžeme přejíždět z okresu do okresu, ale můžeme cestovat do zahraničí. Tímto usnesením se právě vymezujeme vůči cestám do zahraničí z důvodu rekreace,“ prohlásil Stachura.

Koronavirus si ze zahraničí přivezlo 35 lidí

Slovenská asociace cestovních kanceláří minulý týden odhadla, že od začátku letošního roku vycestovalo do exotických destinací asi 30 tisíc Slováků a že za toto období bylo v zemi zaznamenáno 35 případů koronavirové infekce v souvislosti s pobytem nakažených v cizině.

Slovensko nadále čelí silné druhé vlně koronaviru, byť za poslední týden se epidemická situace v zemi mírně zlepšila. V nemocnicích zůstává obsazeno téměř 90 procent lůžek pro covidové pacienty v nejvážnějším stavu.

Kabinet premiéra Igora Matoviče také schválil návrh novely zákona, na jehož základě stát vyplatí příbuzným každého zdravotníka, jež podlehl covidu-19, odškodné zhruba 58 700 eur (1,5 milionu korun). Také s touto novinkou ještě musí souhlasit parlament.

Vláda rovněž navrhla parlamentu, aby prodej respirátorů byl osvobozený od daně z přidané hodnoty až do konce letošního června, tedy o dva měsíce déle, než jak platí nyní. Nošení respirátorů je na Slovensku nyní povinné v hromadné dopravě a v interiérech budov mimo domácnost.

Lidé bez práce na Slovensku zase budou v příštím období pobírat dávku v nezaměstnanosti opět po dobu osmi měsíců místo obvyklého půl roku. Podmínkou je evidence na úřadu práce. Nezaměstnanost na Slovensku za pandemie stoupla a letos v lednu dosáhla téměř čtyřletého maxima.