Obchodní centra stojí před výzvou. Kvůli pandemii musí změnit svou tvář

Společnost CBRE, zabývající se oblastí komerčních realitních služeb, ve svém průzkumu zjišťovala, jakým způsobem a do jaké míry chtějí maloobchodníci na konkrétní změny reagovat. Právě jejich rozhodnutí se totiž promítnou do podoby a fungování obchodních center v budoucnosti. Průzkum proběhl letos v únoru a zúčastnilo se ho přes sto zástupců maloobchodních značek, které působí v tuzemských obchodních centrech.

Výsledky průzkumu ukazují, že již dvě třetiny obchodů v OC aktuálně provozují vlastní e-shop a tak mírní propad maloobchodních tržeb. Třetina obchodů navíc využívá rozhraní zavedených online prodejců. Nejčastěji je to o Alza (29 procent), Mall.cz (19 procent), Rohlík (19 procent) anebo Amazon (10 procent). Podíl zboží objednaného přes tržiště partnerů dosahuje u těchto obchodů do 15 procent z celkového objemu online zakázek.

O společný e-shop nájemců v rámci jednoho OC, v němž by jednotlivé obchody prodávaly své zboží, má zájem pouze čtvrtina retailerů.

„Většina respondentů (87 procent) by uvítala, pokud by webové stránky jednotlivých obchodních center měly funkcionalitu, která by fungovala jako rozcestník a směřovala zákazníky na e-shopy konkrétních nájemců. Z těch, kteří mají o tuto službu zájem, by pak téměř polovina byla ochotna tyto tržby zahrnout do obratů nájemní jednotky,“ doplňuje údaje Tomáš Míček, vedoucí oddělení retail sektoru a správy obchodních center v CBRE.

Vyzvednutí na jednom místě

Průzkum dále ukázal, že aktuálně 53 procent obchodů v obchodních centrech funguje jako výdejní místo pro online objednávky. V průměru je tak každá pátá položka vyzvednuta přímo v kamenném obchodě. Nejvíc tuto službu využívají prodejny se sportovním zbožím, knihkupectví a lékárny.

Často diskutovaným tématem je také zřízení společného odběrového místa v rámci obchodního centra tak, aby zákazník nemusel obcházet jednotlivé prodejny. Takové řešení by trvale využívala přibližně třetina obchodů zúčastněných v průzkumu. Obdobný zájem je i o centrálně zřízené odběrové boxy.

„Řada obchodníků má nastavené svoje procesy a jejich integrace není úplně jednoduchá. S pilotními projekty tohoto typu se ale budeme moct v některých obchodních centrech letos setkat,“ doplňuje Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR

Na druhé straně by 42 procent dotazovaných stálo o dočasné zřízení centrálního odběrového místa, které by fungovalo například z důvodu omezení provozu některých obchodů. Třetina obchodů by dále uvítala speciálně vyhrazená parkovací místa umožňující rychlé vyzvednutí objednávek z e-shopu,“ uvádí Jan Janáček, vedoucí týmu pronájmů maloobchodních prostor v CBRE.

Budování partnerských vztahů

Úzká spolupráce a výměna informací mezi provozovatelem obchodního centra a jednotlivými obchody je v dnešní době klíčová.

„Na užším propojení s obchodníky dlouhodobě pracujeme v návaznosti na nové technologie. Kromě toho jsme umožnili našim zákazníkům parkování v OC zdarma, máme připravený koutek služeb, kde si zákazníci mohou odložit své objemné nákupy a následně si je vyzvednout, například při návštěvě O2 areny,“ potvrzuje současný posun Pavel Hradec, ředitel obchodního centra Galerie Harfa.



Podle Jana Janáčka by neměly obchody rezignovat na doplňkové služby, které ovlivňují celkovou spokojenost s nakupováním. A obchodní centra ve spolupráci s retailery mohou být v tomto směru nakupujícím partnery.

Třetina účastníků průzkumu by uvítala, kdyby OC zavedla novou funkcionalitu na webu či mobilní aplikaci umožňující zákazníkům rezervovat si určité služby, například návštěvu kosmetiky či kadeřnictví. Polovina obchodů by také měla zájem o věrnostní program provozovaný obchodním centrem nebo o tzv. home delivery, tedy rozvážku zboží zákazníkům až domů, kterou by organizovala právě obchodní centra.

„Třetina nájemců obchodních center plánuje v rámci svých obchodů změny související s modernizací či zkvalitněním zákaznického zážitku. Kromě redesignu obchodů či showroomu nejčastěji jde o větší využívání digitálních technologií, mj. samoobslužných terminálů a bezkontaktních plateb, ale i uživatelsky vylepšených e-shopů,“ doplňuje Jan Janáček.

Podle ředitele Asociace obchodních center Kubíčka zatím nebyly tyto snahy příliš úspěšné, neboť obchodní centra mají miliony návštěvníků ročně a plní i jinou než prodejní funkci. Ovšem na druhé straně připouští, že po zkušenostech z loňského roku je možné, že se s podobnými službami v nějaké podobě zákazníci setkají.