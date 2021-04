Zvítězil rozum, komentují obchodníci zrušení kvót na potraviny

Čeští zemědělci produkují potraviny primárně pro českého spotřebitele a přebytky vyvážejí za hranice, tak jako ostatní státy.

„Pokud by okolní země začaly chovat stejně, přijaly by podobnou legislativu ve formě, která se probírá u nás, mohl by nastat problém. Současná podoba zákona, která se projednávala, by totiž v konečném důsledku nic dobrého zemědělcům ani českým občanům nepřinesla. Vedle nižší kvality potravin by se jednalo i o vyšší ceny, což by samozřejmě zasáhlo peněženky spotřebitelů,“ upozorňuje Lukáš Musil, akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství a obchodní ředitel Agdata.

Podle Musila zemědělci vítají podporu odbytu svých surovin a potravin v České republice, ale tuto formu nepovažuje za šťastnou. „Musíme mít i na paměti, že některé plodiny a potraviny nelze zcela ani částečně zajistit z našich tuzemských zdrojů. I proto by projednávané kvóty nepomohly, spíše uškodily.“

Kvóty se měly dotknout zhruba 130 potravin, jejichž suroviny v Česku lze pěstovat a chovat. Mezi ně patří třeba hrách a čočka, hovězí nebo vepřové maso, margaríny, bujony, chléb, bylinné čaje, sladké sušenky, některé ovoce, ořechy či mouka. Od příštího roku mělo být 55 procent těchto potravin prodaných ve velkých marketech z české produkce. Každý rok se kvóta měla zvyšovat o tři procentní body až do roku 2028, kdy by dosáhla 78 procent.

Svoji spokojenost s konečným verdiktem ihned vyjádřil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza. Na svém Twitteru zveřejnil: „Normální lidé právě porazili agrobarony! Poslanecká sněmovna právě 146 hlasy z 200 odmítla kvóty na české potraviny! Díky všem poslancům, kteří skutečně splnili svůj slib hájit zájmy obyvatel ČR!

Velké řetězce návrh od počátku kritizovaly. Shodují se, že byl postavený velmi nešťastně a v rozporu s principy evropského práva. Navíc potvrzují, že plně podporují převážně regionální farmáře a zemědělce. Ve svých prodejnách preferují malé a střední dodavatelské farmy, které je zásobují téměř několika tisíci prodejními položkami. Také dodávají, že je Česká republika v některých potravinových komoditách zcela nesoběstačná a odrazilo by se to na konečných cenách.

„Věřili jsme v racionální pohled zákonodárců na nezavedení kvót na české potraviny do praxe. Ve výsledku by stanovení kvót dopadlo právě na zákazníky, museli bychom omezit zřejmě nabídku sortimentu. Šlo by o omezení nabídky pro zákazníky. Kvóty by nepomohly ani malým farmářům. Nehledě na to, že v seznamu potravin určených pro kvóty jsou i takové, které se v Česku buď nevyrábí vůbec nebo v jejich produkci nejsme vůbec soběstační,“ Lutfia Volfová, vedoucí externí komunikace Globus.

„Jsme rádi, že poslanci při svém rozhodování upřednostnili zájmy českých zákazníků, vyslechli si argumenty malých a středních farmářů, potravinových výrobců, jakož i dalších odborníků. Jsme přesvědčeni, že vyšší potravinové soběstačnosti je možné dosáhnout efektivní a transparentní podporou českých zemědělců.“

Prezident Agrární komory Jan Doležal po hlasování připomněl svůj postoj, který dříve zaujal v pořadu iDNES.cz Rozstřel. „Návrh o povinném podílu českých potravin na pultech velkých obchodů pojmenoval dlouhodobý problém, který je potřeba řešit. Tím je nízké zastoupení domácí produkce v regálech, se kterým souvisí nízká soběstačnost Česka u některých potravin.“

Menší řetězce s větším procentuálním poměrem českých potravin by kvóty na potraviny v nějaké podobě dokonce uvítaly, ovšem spíše v jiném znění.



„Naše prodejny COOP mají díky úzké návaznosti na lokální dodavatele pravděpodobně největší podíl českých potravin, který odhadujeme v průměru až na 80 procent. Takže máme teoreticky nejblíže k splnění navrhovaného limitu. Rozumím tomu, že pro velké řetězce je při jejich struktuře centrálních skladů a systému společného nákupu složité prodávat více českých potravin. Takto navržený zákon však celou situaci zlepšit nemůže,“ říká Pavel Březina, předseda skupiny COOP.

Podle vyjádření Romana Mazáka z Družstva CBA CZ neschválení zákona pouze v plné nahotě ukázalo silnou lobby zahraničních řetězců, které dlouhodobě preferují zahraniční výrobky. „Kvóty byly jednou z mála nadějí, jak dostat vůbec české potraviny někam do popředí. Pokud se něco neudělá, neposuneme se dále. Tím neříkám, že to musí být jen kvóty. Z hlediska našeho sortimentu se nic nemění, důraz na české potraviny budeme klást i nadále. V našem sortimentu jsou zastoupeny většinově, v některých prodejnách v naší síti je pak podíl potravin českého původu i 90 procent,“ dodává.