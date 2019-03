Nezastavitelný dávkomat. Maláčová chce přidat všem, neřeší, kde na to vezme

Ministryně práce slibuje štědré dávky všem – rodičům i důchodcům. Když Maláčová loni na podzim slíbila všem rodičům malých dětí do čtyř let (nejmladších v rodině) zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, vzbudila velká očekávání. Jenže minulý týden na koaliční radě se ukázalo, že bude muset dělat ústupky.

Sociální demokracie totiž chtěla zároveň prosadit mimořádný nárůst důchodů v průměru o 900 korun. Nikoliv pouze o 750 korun, jak velí uzákoněná pravidla pro valorizaci a jak navrhovalo koaliční hnutí ANO.

Ministryně proto souhlasila s tím, že nárůst se bude týkat pouze dětí narozených po 1. lednu 2020. Tím by se ušetřilo zhruba osm miliard korun, jimiž bude třeba zaplatit štědrý nárůst důchodů v příštím roce. Pokud by návrh rodičáku v této podobě prošel, dá se po letošních Vánocích očekávat závod rodiček o to, aby se děti narodily až po půlnoci na Nový rok.



Ministryně sklidila za zpřísnění kritérií kritiku od voličů a nyní doufá, že přece jen dosáhne zvýšení rodičáku i pro ostatní. „Státní rozpočet na příští rok se teprve začíná tvořit. Máme tedy stále ještě čas, abychom na navýšení rodičovského příspěvku našli potřebné prostředky. Já pracuji na úsporných opatřeních ve svém resortu. Neměli bychom se dívat jen na výdaje, ale hledat i možnosti, jak dodatečné finance zajistit na příjmové stránce rozpočtu,“ uvedla ministryně na dotaz MF DNES. Co se týká nových příjmů do rozpočtu, o nich zatím nebyla ve vládě řeč.

Rodičovský příspěvek bere 280 tisíc rodičů a ročně se na něm vyplatí 25 miliard korun. Navýšení pro širší skupinu rodičů, nejen pro nově narozené, by podle informací MF DNES stálo více než 11 miliard v příštím roce a více než osm miliard v každém dalším.

Podle některých informací z médií ministryně sází na to, že se jí ve Sněmovně pomocí poslaneckého pozměňovacího návrhu podaří dostat do novely navýšení pro širokou skupinu rodičů. Kde na to rozpočet vezme, když to předtím neschválí vláda, poslanci ve svých pozměňovácích řešit nemusí.

Neudržitelné důchody

„Pro ministerstvo je prioritou podpořit obě dvě skupiny – rodiče i důchodce,“ uvedla Maláčová. Z pohledu státního rozpočtu se rozhodnutí ministerstva práce dát přednost štědrému růstu důchodů než doplatit rodičák všem rodičům malých dětí jeví výrazně bolestivěji. Nárůst o 900 korun u průměrného důchodu bude druhý nejvyšší růst za posledních 12 let. Letos důchody v průměru rovněž vzrostly o 900 korun.



Pokud by valorizace důchodů proběhla podle zákona – tedy růst inflace plus polovina růstu reálné mzdy – činila by zmíněných 750 korun. A přišlo by to státní pokladnu na 25,6 miliardy korun.

Štědřejší zvýšení, kterým chce ČSSD důchodcům přilepšit, představuje zásah do rozpočtu ve výši téměř 32 miliard, tedy o sedm miliard korun víc. Na všech důchodech se podle rozpočtu ministerstva práce na letošní rok má vyplatit 461 miliard korun (včetně invalidních penzí). Nakolik se tato obří suma promítne i do příštích let, bude záviset na způsobu navýšení.

Záleží, kolik z toho půjde do základní výměry (tu dostává každý důchodce stejnou) a kolik do procentní výměry (vypočítané podle výše zaplaceného pojistného a počtu odpracovaných let). Šalamounsky to vyřešila vláda Bohuslava Sobotky v roce 2016, kdy přilepšení udělala jednorázově a v únoru všem důchodcům poslala mimořádný příspěvek k důchodu 1 200 korun.

Vyšší dávky, lepší dávky?

Přilepšit chce ministryně práce Maláčová nejen všem důchodcům plošně, ale její důchodová komise se zaměřila také na navýšení penzí ženám, stávajícím důchodkyním. Jak zveřejnila ve svých materiálech Komise pro spravedlivé důchody, umělé dorovnání, které by šlo zařídit několika různými cestami, by stálo 32 miliard korun. A to nikoliv jednorázově, ale každý rok.

Maláčová plánuje zvyšovat také životní a existenční minimum, a to o 11 procent. Na těchto dávkách spadajících do oblasti hmotné nouze se loni vyplatilo z rozpočtu 3,4 miliardy korun.

Zvýšení dávek pro postižené už si může sociální demokracie odškrtnout jako splněné. Těžce nemohoucím, o které je pečováno v domácnosti, se zvedl od letoška příspěvek na péči, přičemž zvýšení přijde státní kasu na přibližně 4,7 miliardy korun. Všechno jsou to navýšení, která nestíží rozpočet jednorázově, ale budou se opakovat další roky. Chtělo by to proto přijít s koncepcí, která navýšení dávek obhájí a vylepší jejich účinnost.

Nic takového se ale zatím neděje. Ministryně práce neplánuje důchodovou reformu. Pokud jde o zneužívání sociálních dávek, zaměřuje se pouze na dávky na bydlení, na nichž se vyplatí devět miliard korun ročně. O vymýcení obchodu s chudobou – mediálně kritizovaných předražených ubytoven a nevyhovujících bytů v ghettech – se přitom snaží už několikátý ministr práce v řadě.