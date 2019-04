Kde vzít peníze na zvýšení rodičovské či důchodů. V Rozstřelu odpoví Maláčová

Rodičovský příspěvek by se měl od prvního ledna příštího roku zvýšit, shoduje se vládní koalice. Jak by však změna měla vypadat, zatím jasné není. Ministryně Maláčová chce dál prosazovat, aby si o 80 tisíc korun polepšili všichni rodiče s nejmladším dítětem do čtyř let.

Pro toto navýšení však chybí osm z 11 miliard, řekla v minulém týdnu Maláčová, přičemž resort práce a sociálních věcí tuto částku ve svém rozpočtu nedokáže najít. Měla by tedy pomoci jiná ministerstva, jakým způsobem hledání prostředků probíhá odpoví Maláčová ve čtvrtečním Rozstřelu. Její ministerstvo má údajně v záloze další dvě varianty zvýšení rodičovské.

Diskuse se dotkne i nově ustavené důchodové komise. Ta by měla do svého příštího zasedání 3. května spočítat například dopady změn důchodového systému v případě zavedení fiktivního vyměřovacího základu pro pečující osoby.

Těm by se místo nulového příjmu v době péče o děti započítala jiná hodnota, například poslední předchozí příjem. Pečujícími osobami jsou v 98 procentech případů ženy a podle Maláčové nesmí být trestány za to, že se rozhodly starat o rodinu.

Ministerstvo práce by mělo na příští jednání komise předložit také návrhy, které by se týkaly rozdílů v penzích mezi ženami a muži, kteří už v důchodu jsou. Ženy mají totiž v průměru o pětinu nižší důchod než muži.



Maláčová, která se na posledním sjezdu ČSSD stala její místopředsedkyní, promluví v Rozstřelu také o budoucnosti strany. Sociální demokracie se v průzkumech dlouhodobě pohybuje pod hranicí 10 procent, podle volebního modelu agentury Median z konce března by ji volilo osm procent lidí.

Čtvrteční Rozstřel sledujte na iDNES.tv od 12:30.