Až 1500 testů na covid denně. Čeští vědci dostali tři miliony na vývoj

Společnost DIANA Biotechnologies založili Martin Dienstbier a Václav Navrátil před dvěma lety. „Dostala nás k sobě vlastně náhoda,“ popisuje Navrátil. „Já jsem již nějakou dobu pracoval na Ústavu organické chemie a biochemie na komercionalizaci mého projektu DIANA technologie pro diagnostiku a vývoj léčiv,“ dodává.

„S Martinem jsme se potkali přes společné známé a jeho cenné předchozí zkušenosti z univerzit v Cambridge a Oxfordu i z následného působení ve firmě BCG mi pak pomohly projekt dále rozvinout pro byznysové stránce,“ popisuje.

Jejich firma je takzvanou spin-off společností. Tak se označují firmy, které vznikly za účelem komercializace technologií vyvinutých na akademii. „V Británii nebo ve Spojených státech je to zcela běžné, u nás velmi unikátní,“ doplňuje Dienstbier.

„Václav vymyslel platformu DIANA, která měla komerční potenciál a na jejím základě se nám podařilo firmu vybudovat. Získali jsme velkou podporu od investorů, zhruba 85 milionů korun, a tak jsme mohli vybavit laboratoře a začít rozvíjet i další aplikace,“ dodává.

Startup vyvíjí automatizované řešení pro testování přítomnosti viru covid-19 v klinických vzorcích, založené na ultracitlivé metodě izolace RNA a následné kvantifikace pomocí RT-PCR metody. Za svůj počin teď v hackatonu Hack the Crisis získali finanční odměnu ve výši tří milionů korun.

Tato metoda je velmi citlivá a díky automatizaci umožňuje zpracovat až 1 500 vzorků denně při jedné standardní instalaci. Díky vlastní výrobě jsou testovací soupravy cenově výhodné a firma není závislá na nejistých dodávkách ze zahraničí a dokáže tak pokrýt českou poptávku i v době případné krize.

Testy na koronavirus firma přitom začala vyvíjet až nedávno. „Naše působení vlastně původně s koronavirem vůbec nesouviselo a je to pro nás jen taková odbočka. Před pandemií jsme se věnovali vývoji nových látek na chřipku a vývoji protilátek. Díky našim zkušenostem s automatizací spojenou s analýzou statisíců látek při vývoji léčiv a s metodou PCR jsme dokázali během tří měsíců vyvinout kompletní ultracitlivé řešení pro automatizované testování covid-19, které je nyní možno instalovat do jakékoliv nemocniční laboratoře a navýšit tak její testovací kapacitu,“ vysvětluje Navrátil.

Testy ze slin a bez doktora

Výhra by měla padnout na urychlení procesu a také na reklamu. „Ty tři miliony bychom chtěli využít na urychlení výroby,“ říká Navrátil. Podle Dienstbiera půjde část i na propagaci.

„Za výhru jsme rádi a samozřejmě nám pomůže, ale v našem odvětví jsou tři miliony poměrně malou částkou. Farmaceutický byznys je hodně finančně nákladný. V tom máme nevýhodou oproti třeba IT startupům, kterým stačí na začátku pár kanceláří. Chceme se jako výzkumná firma zviditelnit a zajistit, aby se naše testy začaly co nejdříve v boji proti covid-19 využívat,“ vysvětluje Dienstbier.

V budoucnu by se startup chtěl vrátit do původních kolejí a pomalu směřovat do zahraničí. „V příštích dnech bychom především chtěli dokončit certifikace RT-PCR testů a chceme se vrátit k vývoji léčiv a protilátek. Kromě toho také pracujeme na vývoji testů, které zároveň určí přítomnost covidu či chřipky, což bude důležité při podzimní chřipkové epidemii. Vyvíjíme testy, které si člověk bude moct udělat například ze slin a bez přítomnosti lékaře,“ říká Navrátil.

DIANA Biotechnologies by chtěla v blízké budoucnosti expandovat do zahraničí. „Doufám, že do budoucna dál porosteme, začínali jsme ve třech a teď je nás už 13. Dále také samozřejmě vyvíjíme nové diagnostické postupy a léčiva a spolupracujeme s českými nemocnicemi a s akademickými pracovišti. Tržní potenciál ale vidíme zejména v zahraničí. I na již zmíněné koronavirové testy jsme měli první objednávky ze zahraničí dříve než z Česka,“ dodává Dienstbier.

Virtuální cestování i výuková hra

Soutěž Hack the Crisis pořádala společnost Czech Invest ve spojení s ministerstvem průmyslu a obchodu a byla spuštěna s cílem propojit stát s dobrovolníky v IT komunitě a podnikatelském prostředí. Zároveň měla podpořit projekty, které by mohly pomoci v rámci současné situace nebo zmírnit její dopady.

Jako druhý se v ní umístil plicní ventilátor Corovent, na třetím místě pak speciální nanofiltry, které vznikly díky spojení vědců z Karlovy univerzity a z Akademie věd.

Speciální ocenění získaly například projekty Grey Cortex, který bojuje s kybernetickými útoky na nemocnice, dýchací přístroj Oxygenerátor či brýle Kaleido na virtuální cestování, které jsou dodávány izolovaným seniorům do pečovatelských domovů. Oceněna byla také interaktivní výuková hra Hunter Games pro distanční vzdělávání školáků nebo aplikace Nebojsa, která předpovídá množství lidí na jednotlivých místech.

Současně s hackatonem probíhal v posledních měsících i program finanční podpory Czech Rise up a do obou programů se celkem přihlásilo přes 400 projektů, které chtěly s krizí bojovat.

„Jsem rád, že se nám podařilo společně se soukromými partnery pomoci více než stovce firem a startupů. Více než čtyři sta unikátních nápadů a projektů, co se přihlásily buď do hackatonu nebo do Czech Rise Up, je neuvěřitelné číslo,“ uvedl na slavnostním pondělním vyhlášení premiér Andrej Babiš.

Vláda počítá, že bude v podobných projektech pokračovat a podporovat je. „Za poslední dva měsíce jsme před sebou měli přes 200 projektů, co se přihlásilo do Hack the Crisis. Jsou důkazem, že jsme opravdu republikou pro budoucnost,“ řekl v pondělí ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, který se akce také účastnil.