CzechInvest rozdělí deset milionů mezi startupy bojující s koronavirem

Do hackathonu, který začátkem dubna vyhlásil CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se přihlásilo celkem 206 projektů. Patnáct z nich postoupilo do finále a utká se o podíl na finanční prémii, kterou do soutěže věnovala automobilka Hyundai.

„Nejvíce projektů, celkem deset, se do finálové patnáctky probojovalo z oblasti zdravotnictví. Čtyři projekty vybrala odborná porota ze sekce společnost a výběr uzavírá projekt z oblasti ekonomiky,” říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Reprezentanti patnácti finálových projektů budou mít tři minuty na to, aby porotu přesvědčili, že právě jejich projekt je ten nejlepší. Při konečném hlasování se nebude hodnotit jen samotná prezentace, ale i to, jak je samotný nápad přínosný v boji proti koronaviru.

Vítěz získá tři miliony korun, firma na druhém místě dva miliony korun a projekt na třetím místě jeden milion korun. Na pět projektů pak čeká speciální cena ve výši 700 tisíc korun. Na výhry tak putuje 9,5 milionu korun, zbývajících 500 tisíc je určených na marketingovou podporu vítězných projektů.

Patnáctku finalistů tvoří deset zdravotnických projektů: Active nanofilters against COVID-19, Corrovent, COVIDI, Daruju Krev, Diana Biotechnologies, MedRec AI, Oxygenerátor, přenosný přístroj pro diagnostiky zdravotnictví, aplikace Virtual Lab a Virus Deflector. Doplňují je čtyři společenské projekty, jmenovitě FreMEn, Grey Cortex, Hunter Games a Kaleido, patnáctým je Corrency z oblasti ekonomiky.