Pandemie narušila dovolené. Češi plánují méně cestovat a více odpočívat

Letošní léto je stále v dozvuku pandemie, která ovlivňuje způsob trávení dovolené. Většina Čechů letos plánuje na dovolené více odpočívat a také si volno více užít v rodinném kruhu, vyplývá to z průzkumu společnosti Up. Menší část Čechů přiznává, že do zahraničí letos nepojede kvůli omezením spojeným s covidem nebo kvůli nutnosti následného testování před návratem zpět do práce.