Dovolená doma. Na pojistku stačí deset korun denně a může krýt úraz i storno

Pojištění uzavřené pro dovolenou v Česku z principu nekryje léčebné výlohy, protože lékařská péče je poskytována ze zdravotního pojištění.

Jenže – co když se zatouláte přes hranice a něco se vám tam stane? I když nebudete mít cestovní pojištění, základní péči dostanete v rámci evropského systému EHIC – bude k tomu stačit průkazka zdravotního pojištění.

Jenomže EHIC počítá s podmínkami v dané zemi (tedy i s případnou spoluúčastí pacienta) a nekryje například repatriaci domů či asistenční služby. Dvě pojišťovny však myslí i na takové situace a krátké přeshraniční cesty zahrnují do tuzemského cestovního pojištění. Allianz uhradí jakékoliv pojistné události až do 50 km za hranicemi ČR a na celém Slovensku. Pojištění Český turista od Pojišťovny VZP obsahuje také pojištění léčebných výloh do zahraničí s limitem pojistného plnění až 500 000 korun.

Storno ano, ale je třeba splnit podmínky

Platit předem je zvykem i při sjednávání tuzemských pobytů, a i když místo k Černému moři jedete do Železné Rudy, abyste si vyšlápli k Černému jezeru, může se vám stát, že musíte pobyt zrušit, protože onemocníte či se ocitnete v karanténě.

Ubytovatel vám obvykle naúčtuje storno, které v posledních dnech před akcí klidně může být i stoprocentní. Vzhledem k pandemii mnohé hotely a penziony nabízejí klientům úlevy.

Třeba hotel Landal Marina Lipno za normálních okolností účtuje stoprocentní storno, když odřeknete méně než třicet dní před plánovaným pobytem. V době pandemie umožní bez problémů změnu termínu patnáct dní před nástupem, a pokud rušíte pobyt kvůli onemocnění covidem, je přesun možný až do poslední chvíle – je třeba doložit potvrzení, že jste skutečně byli nemocní či v karanténě.

Ne všechny hotely a penziony jsou však takto vstřícné a také ne vždy člověk ruší pobyt kvůli covidu. V tom případě může pomoci právě tuzemské pojištění storna. Pojišťovny zaplatí storno, které hotel naúčtuje, standardem je přitom dvacetiprocentní spoluúčast klienta.

Podmínkou je, abyste pojištění neuzavřeli účelově, musíte tedy pojistku koupit spolu se zaplacením pobytu či jeden až tři dny po něm. Klasickým důvodem pro uznání storna je nemoc potvrzená lékařem či oficiální karanténa, úmrtí v rodině či výpověď v práci, ale třeba Uniqa uzná i takové důvody, jakými jsou rozvod, soud, nesložení zkoušky, zrušení svatby…

Rizikové sporty jen výjimečně

Tuzemské cestovní pojištění zahrnuje i riziko úrazu a smrti úrazem. To je dobré pro ty, kdo nemají sjednané stálé úrazové či životní pojištění. Pojišťovny přitom počítají s tím, že budete provozovat klasické dovolenkové aktivity – turistiku, jízdu na kole, plavání, volejbal, tenis, houbaření….

Pokud plánujete nějakou divočinu typu bungee jumping či horolezení, je třeba se připojistit, počítejte pak přibližně s dvojnásobnou sazbou pojistného. Vždy je lepší předem se v pojišťovně zeptat, zda smlouva, kterou uzavíráte, nemá výluku na činnost, kterou plánujete provozovat, a případně si připlatit.

Kola a lodě musíte střežit

Součástí tuzemského cestovního pojištění je pojištění zavazadel. Na tuzemské dovolené si nejspíš tašky a batohy obhospodařujete sami – pojišťovny jejich ztrátu či poškození budou hradit, pokud vám je někdo odcizí ze zamčeného auta nebo chatky v kempu či pokud by vás snad někdo oloupil – vaše věci vám vzal pod pohrůžkou násilí. Jestliže však necháte kufry vyložené před bungalovem, a než dostanete klíče, si půjdete dát kávu, odškodnění se nedočkáte.

Komplikované je i pojištění kol a lodí. Lidé je často nechávají bez dozoru a jdou do restaurace na jídlo. U kol je důležité, aby byla uzamčena ve stojanu a pozor, pokud jedete „na těžko“, na zavazadla na nich umístěná se pojištění vztahovat nebude. A běžná vodácká praxe, kdy se lodě povytáhnou na břeh a jejich posádky se odejdou občerstvit či protáhnout vycházkou na nedalekou zříceninu, je pro pojišťovny nemyslitelná.

Šanci na plnění mají klienti ČPP, která nabízí připojištění letního vybavení – musí však být řádně zajištěné, v terminologii pojišťoven prostě musí být překonána překážka. V případě lodí by tak pomohlo, kdyby k sobě byly svázané lankovými zámky. A myslet je třeba i na to, že pojistky z principu nekryjí škody na věcech, které máte vypůjčené – to se týká i kol a lodí. Zde dává šanci pojišťovna VZP, která u pojištění Sport kryje i propadnutí kauce – například při půjčení kola nebo kánoe.

Odpovědnost si raději sjednejte samostatně

Pokud jde o pojištění odpovědnosti, vůbec by vás nemělo u tuzemského cestovního pojištění zajímat – takzvanou „pojistku na blbost“ by měl mít totiž každý sjednanou celoročně. Je opravdu přínosná, a přitom není drahá.

Za 500 korun ročně běžně pojistíte celou rodinu na odpovědnost za milionovou škodu. Ale jestli jste si ji ještě nestihli uzavřít, je dobré vědět, že i odpovědnost je součástí cestovních pojistek.