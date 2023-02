Češi hledají nemovitosti ve Španělsku. Extrémní nárůst, říká šéf realitní sítě

Před osmnácti lety přišel na realitní trh David Krajný se značkou RE/MAX a začal postupně budovat síť kanceláří po celém Česku. „Když na takový trh přinesete velkou profesionalitu, máte šanci uspět,“ říká osmapadesátiletý podnikatel, jenž jako vášnivý golfista občas bydlí na jihu Španělska.

To jste nenašel svůj dům či pozemek snů u nás?

Já to musím poupravit. Není to tak, že bych ve Španělsku žil. Jsem rodilý Pražák, v Praze i bydlím. Španělsko odtud ale není daleko, asi dvě a půl hodiny letu, takže teď jsem tady na jeden či dva týdny a pak se tam vrátím.