Regulované nájemné v Nizozemsku bude chybou, myslí si čeští odborníci

„Stačí se podívat, co regulované nájemné způsobilo v Praze. Šlo o strnulost bytového fondu, podinvestované a zanedbané budovy, přeměny bytových prostor na nebytové, zakonzervování lokalit, které se nijak nevyvíjely, a hlavně podvody a černý trh s regulovanými byty,“ řekl pro iDNES.cz Aleš Rod, který je ředitelem výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz.

Odborníci tak poukazují na to, že výsledek bude podobný jako u většiny socialistických politik. Půjde o vyhlášenou pomoc, kterou zaplatí část společnosti. Vláda by podle nich neměla nijak zasahovat do tvorby cen, neboť tržní cena má v ekonomice zásadní význam.

„Pokud bude vláda uměle držet nájemné pod jeho tržní úrovní, vznikne početná množina žadatelů, kteří budou hledat nájemní byt za tuto cenu a žádný pro ně nebude. Jedni lidé budou bydlet v bytech za nižší než tržní nájemné, ale to bude „zaplaceno“ rostoucím počtem žadatelů o nájemní byty, kteří nemají kde bydlet,“ potvrdil Pavel Ryska, který je analytikem J&T BANKY.

Obrovské dopady může mít nizozemský cenový strop kupříkladu do výstavby. Jestli lidé koupí nemovitosti, se podle ekonomů v oblasti nájemního bydlení do velké míry odvíjí od toho, jaký čekají výnos z nájmu. Pokud to pro ně nebude atraktivní, nebudou tyto nemovitosti poptávat.

„Cenový růst nájmů je nyní fenomén v mnoha zemích a je způsoben hlavně tím, že prudce zdražují hypotéky, a lidé tak místo vlastního bydlení volí nájem. Rostoucí poptávka po nájemním bydlení přirozeně tlačí ceny nájmů nahoru. Za rostoucím nájemným tak nestojí nějaký rozmar majitelů bytů, ale čím dál větší počet lidí hledající nájem. Nájmy rostou také kvůli všeobecné inflaci, která se postupně promítá do všech cen v ekonomice, včetně nájemného,“ doplnil Ryska.

Regulace nájmů tak podle odborníků dlouhodobě prohloubí bytový problém a povede k úpadku celého nemovitostního fondu v Nizozemsku. Proti rostoucí poptávce po nájemním bydlení by se podle nich měla postavit rostoucí nabídka.

„Pokud chce více lidí bydlet, než kolik je pro ně bytů, jediným lékem je podpořit výstavbu. Žádné cenové stropy, komise nebo losování lidí do městských bytů, které pro město postaví soukromé firmy se stejnými zaměstnanci a stejnými cenami materiálu, nejsou dlouhodobým ani efektivním řešením,“ dodal Aleš Rod.