Nemovitosti letos zlevní o patnáct procent, ale není důvod jásat, říká expert

Manažer realitní kanceláře Century 21 Tomáš Jelínek jako by neměl rád slovo „zlevnění“. Důsledně používá slovo „korekce cen“. Takže ano, korekce bude, ale nebude to žádná sláva. Přesto kupci oproti covidovým časům pár set tisíc ušetří. „My máme za sebou dva roky, kdy nemovitosti narostly o 45 procent. A teď se ceny vracejí na normální vývojovou křivku, kde se to ustálí,“ říká Jelínek.

Když budu chtít prodat v Praze byt 1+kk v paneláku, co mi povíte jako klientovi? Jaká bude cena, jak dlouho prodej potrvá? Nebo rovnou řeknete, že je na prodej špatná doba?

Dobrý makléř bude s vámi coby s klientem hodinu diskutovat, proč to prodáváte, jaká máte očekávání a tak dále. Asi se podívá i na stav nemovitosti. Pak udělá nějakou cenovou analýzu. Záleží i na tom, jak rychle potřebujete peníze.