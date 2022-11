Vydělali za covidu, nakupují nemovitosti. Pandemie zrodila nové milionáře

Jednasedmdesátiletý Bulhar Vergil Davidov dříve provozoval stánek s kebabem, se loni na jaře ve velkém pustil do byznysu s testováním. V době, kdy pandemie vrcholila, provozovala jeho firma Medical Testing čtrnáct testovacích míst po celé zemi. Za rok 2021 vykázala Davidovova společnost největší tuzemské pojišťovně VZP přes 700 tisíc provedených antigenních testů. To znamenalo, že firma měla nárok na úhradu přes 190 milionů korun. To ji řadilo na druhé místo mezi všemi, které testování provozovaly.

Manželé Švecovi s LA Factory prodali ministerstvu čínské respirátory za dvojnásobnou cenu. Několik měsíců poté koupili vilu v Praze na Hanspaulce v hodnotě 53,5 milionu korun.