ČSA slaví sto let. První let s jediným cestujícím zamířil z Prahy do Bratislavy

Na první plánovaný let Československých státních aerolinií tehdy zamířily davy lidí. Dorazili vědci, politici, novináři, fotografové i mnozí nadšenci. Celý národ tehdy chtěl sledovat, jak první státní civilní letadlo vzlétne do oblak a s cestujícími zamíří do nynějšího slovenského hlavního města.

Pilot Karel Brabenec ale musel kvůli nepříznivému počasí změnit původní plány a s vedením ČSA se dohodl na tom, že letiště v pražských Kbelích pouze jednou obkrouží. Let na Slovensko byl odložen o jeden den a už 29. října zamířilo historicky první letadlo na slovenské území do Bratislavy.

Dvouplošník Aero A-14 Brandenburg odstartoval půl hodiny po poledni a na palubě byl pouze jediný cestující, redaktor Lidových novin Václav König a s ním 760 gramů pošty. Stroj trasu dlouhou 320 kilometrů zvládl za 3 hodiny.

Do konce roku 1923 ČSA odbavily ještě dalších několik letů, během kterých přepravily celkem 29 cestujících, deset kilogramů pošty a 110 kilogramů dalšího nákladu. Už brzy se ale zjistilo, že letoun byl malý a pro potřebné účely nedostačující. Celkem jich ale ČSA měly tehdy sedmnáct, i přesto se ale už brzy začaly poohlížet po jiných.

Tehdejší vedení ČSA zaujal původně francouzský bombardér Farman F.60 Goliath s českou přezdívkou Goliáš, který se Francouzům povedlo přebudovat tak, aby zvládl transport dvanácti cestujících. „Na palubě měl i toaletu. U prvních kusů ale byla jen velmi primitivní,“ uvedla mluvčí ČSA Vladimíra Dufková s tím, že letouny s přezdívkou Goliáš tehdy začaly létat do Košic, Brna nebo turisticky oblíbených měst v západních Čechách.

Zahraniční lety až v roce 1933

Na první zahraniční let ČSA se ale čekalo poměrně dlouho. Teprve 1. července roku 1930 se letoun vydal na cestu z Prahy do tehdy jugoslávského Záhřebu. „Po roce 1933 byla linka prodloužena až do dnešní Rijeky a získala označení Jadranský expres,“ okomentovala první zahraniční trasu mluvčí ČSA Dufková.

V polovině třicátých let už nebyly zahraniční lety ničím neobvyklým. Stroje pravidelně létaly do Kyjeva, Moskvy, Bruselu, Terstu nebo třeba Benátek. Jedna letenka však tehdy nebyla levnou záležitostí a běžně převyšovala až hranici pětinásobného průměrného měsíčního výdělku. I proto byla cesta na palubě často i velmi luxusní, výjimkou nebyly obědy či večeře až o šesti chodech.

Rozmach zahraničních linek a společnosti ČSA zastavila až druhá světová válka. Aerolinie s příchodem okupantů zanikly, a to i přesto, že v roce 1937 vzniklo letiště v Ruzyni. Znovuzrození ČSA se odehrálo až v roce 1947, kdy odstartovaly i první mezikontinentální lety do egyptské Káhiry nebo turecké Ankary.