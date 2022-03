Konkurz ne. Věřitelé dali ČSA šanci létat dál

„Dlužník se plánuje zaměřit na destinace, které jsou operovány nyní, například Kyjev, Moskva, Paříž a Stockholm,“ uvádí se v materiálu z počátku února.

Spíše než plány na oživení na věřitele možná zapůsobila slova právního zástupce Českých aerolinií Michala Žižlavského. Pokud by dopravce zamířil do konkurzu, pro věřitele by podle něho zůstalo o 94 milionů korun méně.

„Reorganizační plán je nejlepší a v dnešní době jediné řešení. Pokud nebude přijat reorganizační plán, nepřichází v úvahu jiné řešení než konkurz,“ uvedl Žižlavský. V takovém případě by totiž ČSA přišly o licenci na letecký provoz.

ČSA hodlají podle restrukturalizačního plánu během letní sezony létat s dvojicí strojů. Na konci roku pak letoun s označením OK-REQ čeká generálka motorů.

Během příštího roku plán počítá s pronájmem pěti letadel od mateřských Smartwings do doby, než do flotily ČSA dorazí čtyři objednané stroje Airbus A220. Ty by se měly do flotily ČSA zapojit ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Pomůže Šimáněho firma

Aerolinky v tomto roce podle restrukturalizační zprávy měly vykázat provozní ztrátu 199 milionů korun. Plán ovšem nepočítal s tím, že po nezanedbatelnou část roku vypadnou tržby z ukrajinských a ruských destinací.

Jedním z důvodů provozní ztráty je skutečnost, že řada věřitelů bude během zbytku roku využívat kupony na zakoupené lety, které se kvůli pandemii neuskutečnily. Naopak vyvažovat ztrátu bude podle restrukturalizačního plánu prodej emisních povolenek, které dopravce kvůli omezení flotily nevyužije.

Pomůže rovněž provozní úvěr od investora. Tím má být v lednu založená společnost Prague City Air, která je napojena prostřednictvím společnosti Canaria Travel na jednoho z dosavadních majitelů Smartwings Jiřího Šimáněho a na manželku druhého z majitelů Lenku Vikovou.

Prague City Air do Českých aerolinií nalije 125 milionů korun na vypořádání pohledávek věřitelů a dalších 15 milionů ve formě provozního úvěru. Za to získá nově upsané akcie aerolinek.

„Kapitalizovaná pohledávka investora a kapitalizovaná pohledávka předkladatele budou konvertovány do akciových podílů v dlužníkovi,“ uvádí se v dokumentu s tím, že stávající akcie společnosti budou zrušeny.

Nový investor upíše nové akcie v hodnotě 30 milionů korun. Skoro 98procentní podíl v ČSA dnes drží Smartwings, zbývající 2,2 procenta má Česká pojišťovna.

ČSA zasáhly dopady pandemie, dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už předloni propustil kolem 300 pracovníků. Loni v únoru firma oznámila Úřadu práce ČR záměr propustit všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci a k propuštění všech zaměstnanců dojít nemusí.

Ani ozdravené ČSA ovšem nevyplatí věřitelům vše. Největší částku získají zajištění věřitelé Quiver beta a Lufthansa Technik: 55 milionů korun a zhruba 3,3 milionu. Pro nezajištěné věřitele jde podle znaleckého posudku Grant Thornton o částku přesahující 207 milionů. To je pouze zlomek dluhů, které za sebou společnost patřící do skupiny Smartwings zanechala. Včetně obří pohledávky výrobce letounů Airbus šlo o více než 19 miliard korun.