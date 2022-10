ČSA zbyla poslední pravidelná linka, dopravce bude létat pouze do Paříže

V letovém řádu Českých aerolinií (ČSA) zbyla poslední pravidelná linka. Dopravce bude v následujících týdnech létat čtyřikrát týdně do Paříže, další pravidelnou linku od ČSA do Egypta převezme mateřská letecká společnost Smartwings. Upozornil na to server Zdopravy.cz.