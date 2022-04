Soud schválil reorganizační plán zadlužených Českých aerolinií

ČSA jsou od loňského března v úpadku, soud následně povolil jejich reorganizaci.

Reorganizační plán, který vypracovala společnost Smartwings, tak podle soudu vyhovuje všem zákonným podmínkám a zároveň nevykazuje žádné známky pro nepoctivého dlužníka. Další podmínkou schválení plánu pak byl souhlas všech pěti skupin věřitelů, kteří jej přijali při své společné schůzi v minulém týdnu.

ČSA hodlají podle restrukturalizačního plánu během letní sezony létat s dvojicí strojů. Na konci roku pak letoun s označením OK-REQ čeká generálka motorů.

Během příštího roku plán počítá s pronájmem pěti letadel od mateřských Smartwings do doby, než do flotily ČSA dorazí čtyři objednané stroje Airbus A220. Ty by se měly do flotily ČSA zapojit ve třetím čtvrtletí příštího roku.