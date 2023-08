ČSA se po restartu začínají opět rozrůstat. Od října zahájí lety do Jerevanu

Postupně roste i počet letadel, které aerolinie s označením OK využívají. „Společnost provozuje dvě letadla Airbus A320 a využívá na pokrytí svého provozu také letadla z flotily Smartwings Group,“ uvedla mluvčí mateřského koncernu Smartwings Vladimíra Dufková. Další letouny, konkrétně čtyři stroje Airbus A220-300 by podle Dufkové měly do flotily dopravce přibýt v průběhu letošního roku, dodala mluvčí.

Rozšíření flotily o stroje A220 není novinkou. Původně společnost počítala s přírůstkem dvou těchto strojů už letos na jaře, což se ale nestalo.

Lety do Jerevanu bude zajišťovat Boeing 737-800 vypůjčený od mateřských Smartwings. Odlétat z pražského Letiště Václava Havla bude v pondělí a ve čtvrtek v 1:45 s příletem do Jerevanu v 7:20 místního času. Pro zpáteční let OK931 z Jerevanu do Prahy počítá letový řád s odletem z Jerevanu v 8:05 místního času a na pražském letišti letadlo přistane ve 10:15.

Dopravci, který letos v říjnu oslaví sté výročí od založení, téměř zlomila vaz koronavirová uzávěra letišť a citelné omezení cestování. Firma prošla insolvenčním řízením. Ozdravný plán počítal se seškrtáním linek a s prodejem emisních povolenek na vypouštění škodlivin z leteckého paliva jiným společnostem.